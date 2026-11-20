Lê Sỹ Bách - cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn ở U17 World Cup.

Phút thứ 4 trong trận mở màn U17 Việt Nam gặp U17 Bỉ tại VCK U17 World Cup 2026 trở thành dấu mốc của bóng đá Việt Nam. Từ tình huống đá phạt góc sệt đầy ý đồ bên cánh trái của Minh Thủy, tiền đạo Lê Sỹ Bách đã có pha chạm bóng tinh tế bằng gót chân đưa bóng găm thẳng vào góc gần, khiến thủ thành đại diện châu Âu hoàn toàn bất ngờ và bất lực. Pha lập công ấy không chỉ giúp U17 Việt Nam tạo nên cơn địa chấn sớm, mà còn chính thức đưa Lê Sỹ Bách đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên ghi bàn cho một đội tuyển bóng đá nam Việt Nam tại đấu trường World Cup sân chơi 11 người.

Lê Sỹ Bách ghi bàn cho U17 Việt Nam (Ảnh: VFF)

Lê Sỹ Bách là ai?

Lê Sỹ Bách sinh năm 2009, quê Hưng Yên. Ít ai bất ngờ trước sự bùng nổ của Sỹ Bách nếu nhìn lại hành trình trưởng thành bài bản của chân sút trẻ này. Gia nhập Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ PVF từ niên khóa 2020/21, Sỹ Bách sớm cho thấy tư chất của một ngôi sao tương lai. Khác với nhiều đồng đội cùng trang lứa phải chật vật tìm chỗ đứng trong những ngày đầu, Bách nhanh chóng nổi trội nhờ nền tảng kỹ thuật cá nhân điêu luyện, tốc độ bứt phá ấn tượng cùng sự tự tin hiếm thấy. Được ban huấn luyện xếp vào nhóm tài năng triển vọng hàng đầu của khóa, anh nghiễm nhiên chiếm một suất đá chính trong đội hình tham dự giải U13 Quốc gia 2022 và liên tục duy trì đà thăng tiến vững chắc.

Trên sân cỏ, Lê Sỹ Bách là mẫu tiền đạo hiện đại với lối chơi giàu đột biến. Sở hữu khả năng kiểm soát bóng khéo léo trong không gian hẹp và những pha qua người lắt léo, anh đặc biệt nguy hiểm khi hoạt động ở hành lang cánh phải, nơi anh thường xuyên tạo ra những khoảng trống mênh mông hoặc tung ra các đường kiến tạo sắc bén cho đồng đội. Không đóng khung ở một vai trò cố định, tư duy chiến thuật nhạy bén giúp Sỹ Bách dễ dàng thích nghi và thi đấu linh hoạt ở mọi vị trí trên hàng công, từ tiền đạo dạt cánh cho đến trung phong cắm.

Trước khi bước ra sân khấu lớn thế giới, bản năng sát thủ của tài năng trẻ lò PVF đã được kiểm chứng rõ nét tại VCK U17 Đông Nam Á, nơi anh lập cú đúp chói sáng góp phần vào chiến thắng tưng bừng 4-0 trước U17 Malaysia. Từ bệ phóng khu vực đến cú đánh gót lịch sử vào lưới U17 Bỉ, Lê Sỹ Bách đang khẳng định vị thế của một mũi nhọn hàng đầu và hứa hẹn sẽ còn tiến xa trên hành trình vươn tầm của bóng đá Việt Nam.