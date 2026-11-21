Nguyễn Lực lập siêu phẩm ở U17 World Cup, bình luận viên Argentina hết lời khen ngợi.

Trong trận đấu U17 Việt Nam 2-3 U17 Bỉ tại bảng G - U17 World Cup 2026. Pha lập công trực tiếp từ chấm phạt góc của tuyển thủ trẻ Nguyễn Lực đang tạo nên sức hút lớn trên mạng xã hội quốc tế. Mới đây, nhà báo kiêm bình luận viên bóng đá nổi tiếng người Argentina – ông Carlos Reynoso đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ Việt Nam.

Trên trang cá nhân, vị chuyên gia chuyên trách mảng bóng đá Argentina này không giấu nổi sự phấn khích khi trực tiếp tác nghiệp trận đấu. Ông chia sẻ bằng tiếng Tây Ban Nha: "Tôi vừa bình luận một bàn thắng trực tiếp từ chấm phạt góc tại World Cup U17. Hai siêu phẩm của Việt Nam đúng là phải tìm xem lại cho bằng được... Bàn thắng từ chấm phạt góc của Nguyễn Lực. Quá đỉnh".

Siêu phẩm của Chu Ngọc Nguyễn Lực nhận được lời khen từ BLV Argentina (Ảnh: CMH)

Được biết, Carlos Reynoso là gương mặt uy tín trong giới truyền thông thể thao xứ sở Tango, chuyên theo dõi giải vô địch quốc gia cũng như đội tuyển quốc gia Argentina. Sức ảnh hưởng của nhà báo này lớn đến mức ngay cả "ông trùm" tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng nhấn theo dõi ông trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc tỏa sáng của Nguyễn Lực diễn ra ở phút 84 của trận đấu. Từ chấm đá phạt góc, cầu thủ mang áo số 10 của U17 Việt Nam thực hiện cú treo bóng đầy ý đồ, đưa quỹ đạo bóng đi xoáy và găm thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ lẫn thủ môn đối phương. Bàn thắng đẳng cấp này không chỉ khẳng định bản lĩnh của các cầu thủ trẻ Việt Nam ở sân chơi thế giới mà còn chinh phục hoàn toàn giới chuyên môn quốc tế.