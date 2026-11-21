David Beckham đưa cuộc đời đầy thăng trầm của George Best lên màn ảnh.

Công ty sản xuất Studio 99 của David Beckham đang trong giai đoạn đầu phát triển dự án phim tiểu sử về George Best – biểu tượng bất tử của Manchester United và cũng là chủ nhân tiền nhiệm của chiếc áo số 7 huyền thoại tại sân Old Trafford.

Theo các nguồn tin nội bộ, dự án điện ảnh tái hiện cuộc đời đầy thăng trầm của cố danh thủ người Bắc Ireland đang được Studio 99 – công ty do Beckham (51 tuổi) đồng sáng lập xúc tiến triển khai. Trước đó, Studio 99 từng gây tiếng vang lớn với loạt phim tài liệu 4 phần trên Netflix về chính cuộc đời của cựu thủ quân tuyển Anh. Trong khi đó, công ty mẹ của đơn vị này là Authentic Studios cũng vừa cho ra mắt The Greatest, loạt phim chính kịch tiểu sử dài 8 tập về huyền thoại quyền anh Muhammad Ali.

Beckham làm phim về George Best (Ảnh: Getty)

Chia sẻ về dự án mới, một nguồn tin thân cận tiết lộ: “Công ty của David, dưới sự hậu thuẫn của Authentic Studios, đang bắt tay thực hiện bộ phim tiểu sử về cuộc đời George Best. Ông ấy là một thiên tài bóng đá thực thụ nhưng cũng phải vật lộn với những góc khuất và cám dỗ nghiệt ngã. Cuộc đời ông là một câu chuyện đầy sức hút và Studio 99 tin rằng họ có thể tái hiện một cách xứng đáng nhất về con người ông".

Giữa David Beckham và George Best tồn tại một sợi dây liên kết đặc biệt tại Manchester United. Nếu như Beckham từng làm rạng danh chiếc áo số 7 trong suốt 6 năm kể từ mùa giải 1997, thì nhiều thập kỷ trước đó, chính chàng trai sinh ra tại Belfast đã biến số áo này thành biểu tượng bất diệt của "Quỷ đỏ".

Năm 2005, George Best qua đời ở tuổi 59 vì suy đa tạng sau thời gian dài chống chọi với chứng nghiện rượu cùng các biến chứng từ ca ghép gan năm 2002. Thời điểm đó, Beckham đã bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc, ca ngợi bậc tiền bối là một “huyền thoại bóng đá”, “một trong những cầu thủ vĩ đại nhất từng sải bước trên sân cỏ và là một con người tuyệt vời”.

Ra mắt đội một Manchester United khi mới 17 tuổi, George Best nhanh chóng vươn tầm huyền thoại trong suốt 11 năm cống hiến tại đây. Ông ghi tới 179 bàn thắng sau 470 lần ra sân và có 5 mùa giải liên tiếp giữ danh hiệu Vua phá lưới của câu lạc bộ. Với vẻ ngoài điển trai cùng sức hút chẳng kém gì các ngôi sao nhạc rock, ông được truyền thông ưu ái gọi là “thành viên thứ năm của nhóm The Beatles”. Tuy nhiên, chính lối sống phóng túng và những bê bối ngoài sân cỏ về sau đã dần làm lu mờ đi những kỷ lục chói lọi của một trong những tài năng kiệt xuất nhất lịch sử làng túc cầu.