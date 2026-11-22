Với phong độ ấn tượng của thần đồng Tama Shimabukuro, Viet Panthers giành hai chiến thắng liên tiếp trước các đại diện Malaysia và Nhật Bản, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng MLP Asia 2026.

Tối 21/11, CLB Viet Panthers đã có màn ra mắt đầy ấn tượng tại MLP Asia 2026 trên sân nhà AP Sports Club 2 (TP.HCM). Đội pickleball đại diện Việt Nam lần lượt đánh bại Malayan Stripes (Malaysia) với tỷ số 3-2 và The Dots Tokyo (Nhật Bản) với tỷ số 4-0. Ngôi sao nổi bật nhất trong hai chiến thắng này là Tama Shimabukuro, tay vợt mới 15 tuổi nhưng đã sở hữu chức vô địch đôi nam thế giới.

Ở trận đấu đầu tiên gặp Malayan Stripes, Viet Panthers gặp không ít khó khăn khi hai đội hòa nhau 2-2 sau bốn nội dung đôi, buộc phải bước vào loạt DreamBreaker để phân định thắng thua. Tama Shimabukuro trở thành nhân vật chính khi giúp đội nhà bứt lên từ 9-7 thành 13-7, trước khi ghi điểm quyết định ấn định chiến thắng 21-12. Chung cuộc, Viet Panthers vượt qua đại diện Malaysia với tỷ số 3-2, giành chiến thắng đầu tiên tại giải.

Ở trận đấu tiếp theo, Viet Panthers chạm trán The Dots Tokyo, đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích toàn thắng hai trận trước đó. Tuy nhiên, đại diện Việt Nam đã tạo nên bất ngờ lớn khi thắng cả bốn nội dung đôi với các tỷ số lần lượt 12-10, 11-3, 11-8 và 11-9, qua đó đánh bại đối thủ Nhật Bản 4-0. Đáng chú ý, Tama Shimabukuro cùng Trương Vinh Hiển áp đảo cặp Yuta Funemizu - Daniel Moore ở nội dung đôi nam. Sau đó, tài năng 15 tuổi tiếp tục sát cánh cùng Kaitlyn Christian giành chiến thắng ở nội dung đôi nam nữ, góp công lớn khiến The Dots Tokyo nhận thất bại đầu tiên tại giải.

Tính chung trong buổi tối 21/11, Tama Shimabukuro toàn thắng cả 4 trận đôi mà mình tham gia, đồng thời đóng vai trò quyết định trong chiến thắng DreamBreaker trước Malayan Stripes. Màn trình diễn này tiếp tục khẳng định tài năng đặc biệt của tay vợt 15 tuổi, người vừa giành chức vô địch đôi nam tại PPA Worlds 3000 hồi đầu tháng 11.

Với hai chiến thắng liên tiếp, Viet Panthers giành được 5 điểm và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng MLP Asia 2026. Theo thể thức giải đấu, một chiến thắng trong bốn trận đôi được tính 3 điểm, trong khi thắng qua loạt DreamBreaker chỉ nhận 2 điểm. Vì vậy, Viet Panthers có 2 điểm từ trận thắng Malaysia và 3 điểm từ trận thắng Nhật Bản.

MLP Asia 2026 là mùa giải đầu tiên của hệ thống Major League Pickleball tại châu Á, quy tụ 6 CLB đại diện cho các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực. Bốn đội đứng đầu sau vòng bảng sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết tại Malaysia vào tháng 12. Màn khởi đầu thuận lợi giúp Viet Panthers có thêm lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp, đồng thời mở ra cơ hội ghi dấu ấn cho pickleball Việt Nam trên đấu trường đồng đội chuyên nghiệp châu Á.