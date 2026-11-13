Tama sẽ khoác áo CLB Viet Panthers thi đấu tại MLP Asia.

Ngay sau khi giành chức vô địch đôi nam PPA Worlds 3000 tại Mỹ, Tama Shimabukuro đã có mặt tại Việt Nam để hội quân cùng các đồng đội ở Viet Panthers, chuẩn bị cho loạt trận tại MLP Asia 2026. Vào ngày 14/11, Viet Panthers sẽ bước vào trận ra quân gặp Hong Kong Cannons.

Bên cạnh Tama, Viet Panthers còn có Kaitlyn Christian, tay vợt số 10 thế giới trên bảng xếp hạng nữ tổng hợp của PPA. Sở trường của tay vợt người Mỹ là đánh đơn, nội dung cô đã giành 5 danh hiệu trên PPA Tour. Đó sẽ là một lợi thế cho Viet Panthers nếu hai đội hòa 2-2 và phải phân định thắng thua bằng DreamBreaker, loạt đánh đơn luân phiên của MLP Asia.

Ngoài ra, 4 gương mặt Việt Nam trong đội hình Viet Panthers là đội trưởng Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển, Sophia Huỳnh và Ken Tâm. Minh Quân và Vinh Hiển vốn là cặp đôi nam ăn ý qua nhiều giải đấu. Sự góp mặt của Tama mở ra một lựa chọn thú vị cho trận ra quân. Viet Panthers có thể giữ bộ đôi quen thuộc và xếp Tama đánh đôi nam nữ, hoặc để nhà vô địch 15 tuổi thử sức bên cạnh một trong hai tay vợt Việt Nam.

Hong Kong Cannons là đối thủ khó chơi với Viet Panthers. Đội trưởng của họ là Jack Wong, gương mặt quen thuộc với người hâm mộ pickleball Việt Nam và hiện đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng nam tổng hợp của PPA. Hai tay vợt Hong Kong còn lại là Marco Leung và Nok Yiu Tang (hạng 32 nữ). Bộ ba ngoại binh gồm Armaan Bhatia của Ấn Độ (hạng 22 nam), Chao Yi Wang của Đài Bắc Trung Hoa (hạng 13 nữ) và Kei Sawaki của Nhật Bản (hạng 43 nữ).

Trận gặp Hong Kong Cannons dự kiến bắt đầu lúc 17h ngày 14/11 (giờ Việt Nam). Một tuần sau, khán giả tại TP.HCM sẽ có dịp xem Viet Panthers thi đấu trên sân nhà khi đội lần lượt tiếp Malayan Stripes của Malaysia và The Dots Tokyo của Nhật Bản trong ngày 21/11.