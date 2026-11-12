MU đang đối xử bất công với Carrick

Huyền thoại MU nổi giận vì cách đội bóng đối xử với Carrick.

Huyền thoại Manchester United Peter Schmeichel cho rằng đội bóng cũ đang đối xử thiếu công bằng với Michael Carrick. Ông khẳng định những vấn đề tồn tại lâu năm tại Old Trafford không thể chỉ quy trách nhiệm cho vị HLV này.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình The Overlap Daily, Peter Schmeichel bày tỏ sự đồng cảm với Michael Carrick trước những gì đang diễn ra tại Manchester United. Cựu thủ môn người Đan Mạch cho rằng cách đội bóng đối xử với nhà cầm quân này là thiếu tôn trọng.

“Thành thật mà nói, tôi thực sự cảm thấy đồng cảm với Michael. Tôi nghĩ cách mọi chuyện đang diễn ra hiện tại là cực kỳ thiếu tôn trọng đối với ông ấy”, Schmeichel chia sẻ.

Huyền thoại MU cho rằng đội bóng đanh đối xử bất công với Carrick (Ảnh: Getty)

Huyền thoại MU thừa nhận Carrick có thể phải chịu trách nhiệm nhất định đối với thành tích của đội bóng trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, ông không đồng tình với việc mọi vấn đề đều bị đổ dồn lên vai vị HLV này.

“Tôi biết đội bóng mà ông ấy dẫn dắt đang có vị trí như thế nào trên bảng xếp hạng, nhưng tôi không cho rằng mọi trách nhiệm đều thuộc về ông ấy”, Schmeichel nhấn mạnh.

Theo cựu thủ môn sinh năm 1963, Manchester United đã gặp nhiều vấn đề trong công tác điều hành kể từ khi Sir Alex Ferguson và David Gill rời câu lạc bộ. Những bất cập này chưa bao giờ được giải quyết triệt để, thậm chí ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Schmeichel cho rằng MU thiếu những con người phù hợp và những cá nhân thực sự có năng lực để đảm nhận các vị trí điều hành quan trọng. Đây là một trong những nguyên nhân khiến đội bóng liên tục gặp khó khăn trong quá trình tìm lại vị thế.

Cựu thủ môn người Đan Mạch cũng chỉ trích chính sách chuyển nhượng của đội bóng trong thời gian qua. Theo ông, ngay cả những người không am hiểu quá sâu về bóng đá cũng có thể nhận ra Manchester United cần bổ sung nhân sự ở một số vị trí, đặc biệt là hàng phòng ngự.

Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford đã trải qua kỳ chuyển nhượng mà không chiêu mộ thêm bất kỳ hậu vệ nào. Schmeichel cho rằng đây là thiếu sót nghiêm trọng, nhất là khi hàng thủ MU liên tục bộc lộ vấn đề.

“Bạn không thể giành chiến thắng trong các trận đấu nếu để thủng lưới tới 30 bàn chỉ sau 10 trận. Vấn đề đó đã không được giải quyết”, ông nhận xét.

Từ những bất cập kể trên, Schmeichel một lần nữa khẳng định sự đồng cảm với Carrick và cho rằng những gì nhà cầm quân này đang phải đối mặt là không công bằng.

“Tôi thực sự cảm thấy rất đồng cảm với Michael. Tôi cho rằng những gì đang xảy ra với ông ấy là sai trái. Tôi nghĩ chúng ta nên tiếp tục đặt niềm tin vào Michael”, huyền thoại MU nói.

Schmeichel cũng đưa ra phương án để Manchester United ổn định tình hình. Theo ông, ban lãnh đạo nên tiếp tục trao cơ hội cho Carrick làm việc, thay vì vội vàng đưa ra quyết định thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

“Tôi nghĩ câu lạc bộ nên tiếp tục để ông ấy làm việc, cố gắng ổn định tình hình một chút, sau đó chờ đến tháng Một và chiêu mộ những cầu thủ mà ông ấy cảm thấy cần thiết để đưa đội bóng tiến lên. Đồng thời, tất cả cũng cần nhìn nhận thực tế về mục tiêu của Manchester United trong mùa giải này”, Schmeichel kết luận.

Những chia sẻ của cựu thủ môn người Đan Mạch cho thấy ông không xem những khó khăn hiện tại của MU đơn thuần là vấn đề chuyên môn của Carrick. Với Schmeichel, đội bóng cần nhìn nhận lại những bất cập trong công tác điều hành và xây dựng lực lượng, thay vì chỉ tập trung vào chiếc ghế huấn luyện viên.