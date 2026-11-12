Võ sĩ MMA bị đối thủ đánh lén bầm dập mặt mũi tại sảnh khách sạn

Sao UFC Merab bị "bạn cùng nghề" đánh lén tơi tả tại khách sạn.

Ngôi sao MMA Merab Dvalishvili vừa trải qua một phen hoảng loạn khi bị thương tích đầm đìa máu và bầm tím khắp mặt, sau cáo buộc bị võ sĩ Usman Nurmagomedov cùng đồng bọn tấn công bất ngờ tại sảnh một khách sạn ở Abu Dhabi.

Sự việc diễn ra ngay trước thềm cuối tuần khi Dvalishvili chuẩn bị bước lên võ đài tranh tài tại một sự kiện địa phương. Toàn bộ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng của anh bỗng chốc đổ sông đổ biển sau cú "phục kích". Theo đoạn video lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, vụ việc xảy ra khi Dvalishvili đang thực hiện một buổi phỏng vấn truyền thông tại sảnh khách sạn. Bất ngờ, một nhóm nam giới gồm Nurmagomedov đã tiến đến từ phía sau và lao vào tấn công. Đoạn clip ghi lại cảnh võ sĩ 35 tuổi mặc áo thun đen cùng một người bạn bị vây đánh bởi một nhóm đông người.

Cảnh Merab Dvalishvili bị đánh lén (Ảnh MCH)

Ngay sau sự cố, Dvalishvili đã đăng tải đoạn video trên các trang cá nhân để minh oan và thuật lại toàn bộ vụ việc trong diện mạo bầm dập, đầu tóc dính máu đang được sơ cứu. Trong bài đăng, anh bức xúc lên án: "Tôi đang làm phỏng vấn cho giải RAF (Real American Freestyle) ở sảnh khách sạn thì Usman cùng đám bạn đột ngột lao tới từ phía sau và đấm tôi cùng cậu bạn trẻ của tôi. Bảo vệ thì giữ tôi lại, trong khi bọn chúng cứ liên tục đá vào người chúng tôi lúc đã gục ngã chẳng khác nào những kẻ thua cuộc".

Nam võ sĩ bị đánh tơi tả (Ảnh: Sun)

Nam võ sĩ tiếp tục bày tỏ sự phẫn nộ trước cách hành xử thiếu thượng võ của đối thủ: "Thật là một cách hèn hạ, chỉ có hai chúng tôi đến Abu Dhabi, thế mà Usman Nurmagomedov cùng đồng bọn lại lén lút lao đến từ phía sau. Các anh là loại võ sĩ gì vậy? Đàn ông gì lại hành xử thế này? Nếu muốn nói chuyện hay tỉ thí, hãy làm theo cách đường đường chính chính đi chứ".

Dvalishvili nhấn mạnh thêm rằng dẫu cho nghề nghiệp của họ gắn liền với đổ máu và chiến đấu trên sàn đấu, nhưng cách hành xử lén lút từ phía sau đã vạch trần bản chất thật của đối thủ: "Chúng ta đổ máu, chúng ta chiến đấu, chúng ta giao tranh, nhưng các anh chỉ là lũ tiểu nhân hèn hạ, không phải đàn ông thực thụ. Tôi là người nói chuyện thẳng thắn, tôi nói thẳng vào mặt, thế mà tụi anh lại chơi chiêu đánh lén. Tôi mới đặt chân đến đây thì Usman, Umar và đám bạn của họ đã tìm cách hạ gục chúng tôi với quân số áp đảo".

Hiện tại, phía Usman Nurmagomedov và ban huấn luyện vẫn giữ thái độ im lặng, chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào trước những cáo buộc trên, dù tờ SunSport đã chủ động liên hệ để lấy bình luận. Theo các nguồn tin, Nurmagomedov đã bị cảnh sát Abu Dhabi tạm giữ sau sự việc và đối diện nguy cơ phải ngồi tù tới hai năm – kịch bản có thể đặt dấu chấm hết cho tham vọng gia nhập UFC của võ sĩ tự do này.

Mối thù giữa Dvalishvili và gia đình Nurmagomedov vốn đã âm ỉ từ trận thư hùng hồi tháng 1 năm 2025, Dvalishvili giành chiến thắng bằng quyết định đồng thuận để bảo vệ đai vô địch hạng gà UFC sau nhiều tháng thù hằn căng thẳng. Căng thẳng này tiếp tục leo thang qua một vài vụ xô xát nhỏ gần đây trước thềm sự kiện UFC Georgia.

Dù khuôn mặt vẫn còn chi chít vết thương và bầm dập, Dvalishvili khẳng định sự cố này sẽ không làm gián đoạn lịch trình thượng đài của anh vào cuối tuần này. Ngôi sao MMA vẫn sẽ đối đầu với Marlon Moraes trong khuôn khổ giải đấu Real American Freestyle theo đúng kế hoạch ban đầu.