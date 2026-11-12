Ronaldo thảnh thơi chơi golf sau khi giã từ Đội tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo cùng bạn bè đi chơi dịp FIFA Days.

Sau quyết định chính thức khép lại chặng đường 23 năm cống hiến cho Đội tuyển Quốc gia Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo đang dành thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng những thú vui cá nhân. Siêu sao 41 tuổi vừa thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi đăng tải khoảnh khắc thư thái trên sân golf cùng bạn bè lên trang cá nhân với dòng trạng thái ngắn gọn: "Good time with friends" (Thời gian vui vẻ bên những người bạn).

Bức ảnh ghi lại hình ảnh Ronaldo xuất hiện trong trang phục thể thao trẻ trung, giữ thần thái vô cùng tươi tắn và rạng rỡ bên hai người bạn thân thiết.

Ronaldo thảnh thơi đi chơi

Trước đó, quyết định chia tay tuyển Bồ Đào Nha ủa CR7 đã đánh dấu cột mốc khép lại một hành trình vĩ đại kéo dài hơn hai thập kỷ. Từ màn ra mắt vào năm 2003, tiền đạo sinh năm 1985 đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới với 234 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi tổng cộng 146 bàn thắng. Việc không còn tên trong danh sách hội quân tháng 11 chính là dấu mốc chính thức mở ra kỷ nguyên mới của bóng đá Bồ Đào Nha mà không còn sự đồng hành của Ronaldo.

Ở tuổi 41, Ronaldo dường như đang tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Chuyến đi chơi golf này không chỉ là khoảng thời gian thư giãn đơn thuần, mà còn là khoảnh khắc đánh dấu một chương mới đầy êm đềm trong sự nghiệp của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.