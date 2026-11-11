Bóc giá bộ sưu tập đồng hồ 50 tỷ của ngôi sao Arsenal Declan Rice

Không chỉ đá bóng hay, Declan Rice còn khiến dân tình trầm trồ với "kho báu" đồng hồ.

Declan Rice đang trải qua giai đoạn thăng hoa rực rỡ trong màu áo Arsenal lẫn đội tuyển quốc gia Anh. Không chỉ là hạt nhân quan trọng dẫn dắt Pháo thủ bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh, ngôi sao 27 tuổi còn thu hút sự chú ý đặc biệt nhờ gu thời trang xa xỉ. Rời xa thảm cỏ xanh, tiền vệ này sở hữu bộ sưu tập đồng hồ thuộc hàng “khủng” với tổng trị giá ước tính khoảng 1,6 triệu bảng (hơn 50 tỷ đồng), quy tụ những cỗ máy thời gian đắt đỏ đến từ các thương hiệu xa xỉ hàng đầu như Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet và Richard Mille.

Ngôi sao Arsenal thường xuyên diện những chiếc đồng hồ đắt đỏ (Ảnh: IG)

Trong số các thương hiệu yêu thích, Rolex chiếm số lượng áp đảo trong tủ đồ của Rice. Anh sở hữu chiếc Rolex GMT-Master II “Sprite” (trị giá khoảng 17.000 bảng). Bên cạnh đó, ngôi sao của Arsenal còn sở hữu chiếc Rolex Land-Dweller (22.000 bảng) làm đồng hồ đeo hàng ngày và chiếc Rolex Day-Date mặt số đá mã não đỏ cam có giá trị giao dịch trên thị trường thứ cấp lên tới 260.000 bảng.

Không dừng lại ở Rolex, tuyển thủ Anh còn chứng tỏ đẳng cấp của một nhà sưu tầm sành sỏi khi đầu tư vào những thương hiệu lâu đời. Anh từng gây chú ý tại Lễ trao giải Bóng đá London khi đeo chiếc Vacheron Constantin Historiques 222 trị giá 40.000 bảng. Ngoài ra, tiền vệ này còn dành sự ưu ái cho Patek Philippe với hai chiếc Nautilus biểu tượng (100.000 bảng) cùng dòng đồng hồ thể thao Aquanaut (128.500 bảng) sở hữu dây đeo composite siêu bền.

Chiếc đồng hồ Audemars Piguet (Ảnh: IG)

Rice sở hữu hai chiếc đồng hồ Patek Philippe (Ảnh: Getty)

Đỉnh cao trong bộ sưu tập của Declan Rice thuộc về hai tuyệt phẩm đến từ Richard Mille. Trong khoảnh khắc nâng cao cúp vô địch Ngoại hạng Anh cùng Arsenal, anh đã chọn chiếc RM 67-01 bằng titan siêu nhẹ trị giá 200.000 bảng. Tuy nhiên, "ngôi sao" đắt giá nhất phải kể đến chiếc Richard Mille 55-01 vỏ Quartz TPT màu trắng với bộ máy lộ cơ lên cót tay. Trị giá lên tới 500.000 bảng (khoảng 16 tỷ đồng), đây là mẫu đồng hồ xa xỉ nhất mà Rice từng đeo tại Lễ trao giải PFA, khẳng định vị thế và độ chịu chơi của một trong những ngôi sao đắt giá nhất bóng đá thế giới hiện nay.