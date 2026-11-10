Ronaldo lấn sân sang phim hài

Cristiano Ronaldo thử sức với điện ảnh.

Siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo vừa chính thức đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp khi lần đầu tiên đặt chân vào ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood với vai trò nhà sản xuất. Trong dự án mở màn mang tên Stuntnuts, chân sút người Bồ Đào Nha bắt tay hợp tác cùng đạo diễn lừng danh Matthew Vaughn - người đứng sau thành công của các thương hiệu điện ảnh đình đám như Kingsman, Kick-Ass và X-Men: First Class.

Stuntnuts là tác phẩm thuộc thể loại hài - hành động khai thác góc nhìn độc đáo và hài hước về cuộc sống cùng những pha mạo hiểm thót tim của dàn diễn viên đóng thế. Dự án ngay lập tức gây sốt khi quy tụ dàn sao Hollywood hàng đầu bao gồm Chris Hemsworth và Sam Rockwell trong các vai chính, cùng sự xuất hiện đặc biệt của tài tử Matt Damon dưới vai trò khách mời. Bộ phim do Damien Walters làm đạo diễn, kết hợp cùng lực lượng diễn viên đóng thế hàng đầu thế giới như Bobby Holland Hanton và Greg Townley.

Ronaldo thử sức làm phim (Ảnh: TVH)

Đáng chú ý, bộ phim chính là dự án đầu tiên khởi động cho UR MARV - công ty liên doanh giữa Cristiano Ronaldo và Matthew Vaughn, tập trung phát triển các nội dung điện ảnh và truyền hình quy mô toàn cầu. Sự kết hợp giữa tầm ảnh hưởng truyền thông của siêu sao thể thao và tư duy làm phim hành động bứt phá của Matthew Vaughn hứa hẹn tạo nên một làn gió mới cho thị trường giải trí thương mại.

Ngay sau khi thông tin chào bán được hé lộ tại Hội chợ Phim Mỹ (American Film Market - AFM), Stuntnuts đã trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế. Các trang báo điện ảnh uy tín như Deadline, Variety và The Hollywood Reporter nhận định đây là bước đi chiến lược đầy táo bạo của Ronaldo, chính thức đưa tên tuổi anh ghi danh vào hàng ngũ các nhà sản xuất điện ảnh tại Hollywood.