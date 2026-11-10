Đồng hương của HLV Park Hang-seo ở Malaysia bị khiêu khích, bức xúc yêu cầu điều tra

Đồng hương của ông Park Hang-seo - HLV Kim Pan-gon bị khiêu khích ở giải đấu Malaysia.

Sau sự cố HLV Park Hang-seo bị CĐV lăng mạ tại Thái Lan, đến lượt đồng hương Kim Pan-gon – cựu HLV trưởng đội tuyển Malaysia và hiện đang dẫn dắt Selangor FC trở thành nạn nhân của hành vi khiêu khích ngay trên đường biên.

Sự việc xảy ra trong trận bán kết lượt về Cúp quốc gia Malaysia giữa Selangor FC và Kuching City. Ở phút 119 khi Mukhairi Ajmal vô tình phản lưới nhà, giúp Kuching City ấn định chiến thắng 2-0 (tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận) để giành vé vào chung kết.

Tuy nhiên, bầu không khí kịch tính của trận đấu đã nhanh chóng biến thành mâu thuẫn bạo lực. Thay vì ăn mừng cùng đồng đội, tiền vệ Nazmi Faiz (số 8 của Kuching City) lại bất ngờ lao về phía khu vực kỹ thuật của Selangor và có những hành vi vô cùng hung hăng, khiêu khích trực tiếp HLV Kim Pan-gon.

Thấy nhà cầm quân 57 tuổi bị đe dọa, các thành viên ban huấn luyện cùng cầu thủ dự bị của Selangor đã lập tức lao ra can thiệp nhằm bảo vệ HLV trưởng, khiến hiện trường bùng nổ thành một cuộc xô xát hỗn chiến. Hậu quả là trọng tài chính Izwan Abdullah đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu đối với tiền vệ Eduardo Sosa và HLV thể lực Joel Josep Dones Charte bên phía Selangor.

Nazmi Faiz khiêu khích HLV Kim Pan Gon ở gần đường biên (Ảnh: CMH)

Bước vào phòng họp báo với sự bức xúc tột độ, HLV Kim Pan-gon không thèm đề cập đến kết quả thua trận mà chỉ tập trung lên án hành vi thiếu văn hóa của đối phương. Ông khẳng định Nazmi Faiz đã tiến đến để "tấn công" ông và ban huấn luyện Selangor chỉ hành động để bảo vệ sự an toàn của HLV trưởng.

"Các bạn đều đã chứng kiến điều đó. Một cầu thủ ghi bàn không được phép tiến đến khu vực ghế dự bị của đối phương để tấn công HLV trưởng. Đó là hành vi đáng xấu hổ. Bóng đá phải có sự công bằng, tinh thần thể thao và sự tôn trọng đối thủ. Cơ quan quản lý các giải đấu của Malaysia (MFL) bắt buộc phải vào cuộc điều tra", ông Kim Pan-gon nhấn mạnh.

Vụ việc của HLV Kim Pan-gon diễn ra trong bối cảnh các HLV người Hàn Quốc liên tục gặp rắc rối ở Đông Nam Á. Chỉ vài tuần trước đó tại giải Thai League 2, HLV Park Hang-seo (đang dẫn dắt Kanchanaburi FC) cũng bị nhóm CĐV Pattaya United lăng mạ bằng những từ ngữ phân biệt sắc tộc liên quan đến món kim chi và chiều cao, buộc Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) phải chỉ đạo điều tra làm rõ.