Sự thật về cậu be Bellingham: Không biết nấu ăn và cả một việc tưởng như ai cũng biết

Jude Bellingham bất ngờ hé lộ về bản thân.

Dù liên tục nhận được những lời tán dương về sự chín chắn vượt tuổi kể từ khi bước ra trình làng sân cỏ ở tuổi 16, ngôi sao của Real Madrid và tuyển Anh – Jude Bellingham mới đây đã thẳng thắn thừa nhận bản thân vẫn chưa thực sự "trưởng thành" trong cuộc sống thường nhật.

Chia sẻ trên tạp chí Vogue nhân buổi chụp hình mang phong cách cổ điển thập niên 1960–1970, tiền vệ 23 tuổi thổ lộ rằng sự tập trung tuyệt đối cho sự nghiệp quần đùi áo số đã vô tình tạo ra những khoảng trống trong kỹ năng sống cơ bản.

"Tôi cảm thấy mình trưởng thành trong bối cảnh bóng đá vì đã thi đấu gần 400 trận. Nhưng xét ở khía cạnh đời sống, thú thật là tôi chưa thấy mình đủ chín chắn. Tôi không biết nấu ăn, cũng chưa biết lái xe. Tôi làm tốt công việc trên sân cỏ, còn lại thì không giỏi lắm. Tôi phải dựa vào gia đình và bạn bè giúp đỡ từ đầu bếp, người dọn dẹp, cho đến mẹ", Bellingham chia sẻ.

Bellingham trưởng thành trên sân nhưng vụng về ngoài đời (Ảnh: Mclellan)

Dẫu vậy Bellingham khẳng định anh luôn tự dặn mình phải trở thành một "quý ông" ngoài đời thực: "Bạn không thể thích cư xử thế nào cũng được khi mang trên mình chiếc áo đại diện cho cả một thành phố hay quốc gia. Dù muốn hay không, thế hệ tiếp theo luôn nhìn vào bạn. Tôi chọn coi đó là một đặc quyền để phấn đấu".

Hiện tại, Bellingham đang trải qua giai đoạn thăng hoa rực rỡ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho tại Real Madrid mùa này, anh đã ghi 4 bàn cùng 4 đường kiến tạo tại LaLiga, giữ vai trò then chốt trong cuộc đua vô địch gay kịch tính với Barcelona. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, mối quan hệ giữa anh và HLV trưởng Thomas Tuchel cũng đã tìm được tiếng nói chung sau những sóng gió.

Bellingham đang có sự nghiệp rộng mở (Ảnh: McLellan)

Đặc biệt, trong đợt tập trung chuẩn bị cho các trận đấu gặp Croatia và Tây Ban Nha lần này, Bellingham còn đón nhận niềm vui lớn khi em trai anh – Jobe Bellingham chính thức được đôn lên từ đội U21. HLV Tuchel chia sẻ niềm vui của hai anh em:

"Jude từng nhiều lần nói với tôi về giấc mơ được sát cánh cùng em trai ở tuyển Anh. Hai anh em họ có nét di chuyển và nụ cười rất giống nhau, nhưng Jobe thi đấu thiên về phòng ngự hơn. Tôi rất vui khi thấy cả hai cùng góp mặt trong đợt hội quân này".