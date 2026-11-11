Lý do HLV Kim Sang-sik không thể gạch tên Đình Bắc dù "cày ải" 46 trận đấu?

HLV Kim Sang-sik tin tiền đạo Nguyễn Đình Bắc sở hữu thể trạng cùng ý chí chiến đấu tốt để tiếp tục cống hiến cho đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 11.

Trả lời báo chí trước trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam với Đài Loan (Trung Quốc) diễn ra ngày 11/11, HLV Kim Sang-sik thừa nhận việc lựa chọn nhân sự đợt này gặp nhiều khó khăn do bão chấn thương và lịch thi đấu dày đặc. Dù vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định không quá lo lắng về nguy cơ quá tải của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

"Đình Bắc vẫn ổn dù phải thi đấu nhiều thời gian qua. Bản thân cậu ấy có ý chí chiến đấu mãnh liệt, khao khát thi đấu và tôi tin cậu ấy sẽ chơi tốt mỗi khi ra sân", HLV Kim Sang-sik cho biết.

HLV Kim Sang-sik cho rằng Đình Bắc có khát khao khi ra sân thi đấu (Ảnh: MD)

Tính từ đầu năm 2026, chân sút sinh năm 2004 thuộc nhóm cầu thủ cày ải nhiều nhất Việt Nam với 46 trận đấu chính thức trên mọi cấp độ, trong màu áo ĐTQG, U23 và CLB Công an Hà Nội. Tần suất ra sân liên tục khiến tiền đạo quê Nghệ An xuất hiện dấu hiệu quá tải sau ASEAN Cup 2026.

Để ngăn ngừa rủi ro chấn thương, HLV Kim Sang-sik ở ĐTQG và HLV Mano Polking tại CAHN đã chủ động giảm thời gian thi đấu của Đình Bắc. Thực tế, chân sút này vẫn có lúc gặp sự cố đau nhẹ nhưng chỉ phải nghỉ ngắn ngày.

Ở cấp CLB, CAHN cũng là đội bóng Việt Nam có mật độ thi đấu dày nhất từ đầu mùa giải 2026-2027 khi thi đấu nhiều đấu trường, trọng tâm là V.League và AFC Champions League Elite. Điều này khiến nhiều tuyển thủ quốc gia không đạt thể trạng tốt nhất.

Sau trận thắng CA TP HCM tại vòng 7 V.League hôm 7/11, HLV Polking gửi lời cảm ơn đồng nghiệp Kim Sang-sik vì đã tiết chế khối lượng vận động cho học trò. Dù muốn Đình Bắc được nghỉ ngơi hoàn toàn, ông vẫn thấu hiểu tầm quan trọng của tiền đạo này trên tuyển: "Đình Bắc rất thích khoác áo đội tuyển. Chúng tôi hiểu điều đó và người hâm mộ cũng thích xem cậu ấy thi đấu. Hy vọng học trò của tôi sẽ không gặp chấn thương".

Đội tuyển Việt Nam đã hội quân từ ngày 8/11 tại Ninh Bình để chuẩn bị cho giải giao hữu trên sân Thiên Trường, lần lượt chạm trán Đài Loan (Trung Quốc) ngày 11/11 và Kyrgyzstan (17/11). Việc Asian Cup 2027 bị hoãn giúp nhóm trụ cột có thêm thời gian nghỉ ngơi, đồng thời buộc ban huấn luyện phải thay đổi kế hoạch nhân sự.

Từ mục tiêu rèn giũa chuẩn bị cho giải đấu châu Á tại Arab Saudi, HLV Kim Sang-sik chuyển hướng sang trao cơ hội cho nhiều tố chất mới. Trong 24 cầu thủ được triệu tập đợt này, có tới 19 người thi đấu dưới 5 trận cho ĐTQG, bao gồm 11 tân binh chưa từng ra mắt.

"Việc Asian Cup 2027 bị hoãn khiến tôi, các cầu thủ và người hâm mộ đều nuối tiếc. Nhưng toàn đội vẫn phải nỗ lực hết mình để giành chiến thắng và tạo niềm vui cho người hâm mộ", HLV Kim chia sẻ.

Đồng quan điểm với thuyền trưởng người Hàn Quốc, tân đội trưởng Nguyễn Thành Chung xem đây là thời điểm thử nghiệm đội hình lý tưởng. Trung vệ sinh năm 1997 nhấn mạnh: "Càng nhiều nhân sự mới càng cho thấy chiều sâu của đội tuyển. Việc được triệu tập không đơn giản và là vinh dự rất lớn. Tôi thấy trong ánh mắt và từng bước chân của mỗi đồng đội sự nhiệt huyết, tinh thần tích cực cùng quyết tâm chiến thắng".