Thủ môn Lê Giang Patrik cùng 3 cầu thủ chia tay đội tuyển Việt Nam ngay sau 1 trận đấu

ĐT Việt Nam chia tay 4 cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM ngay sau chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa.

Ngay sau trận đấu diễn ra vào tối ngày 11/11, Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã quyết định để 4 cầu thủ của CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) rời đội tuyển sớm, bao gồm thủ môn Lê Giang Patrik, hậu vệ Nguyễn Nhật Minh, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường và tiền đạo Olaha Mạnh Đức. Nhóm cầu thủ này sẽ lập tức trở về hội quân cùng đội bóng chủ quản để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đại diện Thái Lan là Buriram United trên sân vận động Gò Đậu vào lúc 19h30 ngày 18/11, trong khuôn khổ bảng A Giải vô địch các CLB Đông Nam Á (Shopee Cup 2026/27).

Lê Giang Patrik cùng nhóm cầu thủ CLB TP.HCM chia tay tuyển Việt Nam (Ảnh: MD)

Quyết định này được đưa ra trên cơ sở thống nhất giữa Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia và CLB CA TP.HCM nhằm hài hòa kế hoạch thi đấu cho cả hai phía. Trước đó, trong đợt hội quân chuẩn bị cho Casper Cup 2026, HLV Kim Sang Sik cũng chủ động không triệu tập các trụ cột của CLB Công an Hà Nội (ngoại trừ tiền đạo Nguyễn Đình Bắc). Động thái này cho thấy sự hỗ trợ tối đa của đội tuyển dành cho các CLB Việt Nam đang chinh chiến tại đấu trường khu vực, đồng thời mở ra cơ hội thử nghiệm và đánh giá chiều sâu lực lượng cho những mục tiêu dài hạn.

Đánh giá về màn trình diễn của các học trò sau trận thắng Đài Bắc Trung Hoa, HLV Kim Sang Sik bày tỏ sự hài lòng trước tinh thần nỗ lực của toàn đội trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đặc biệt dành lời khen ngợi cho tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức với bàn thắng mở tỷ số ngay trong trận ra mắt màu áo đỏ, cũng như ghi nhận sự chững chạc của tiền vệ trẻ Nguyễn Thái Quốc Cường ở khu trung tuyến.

Bên cạnh đó, sự vắng mặt của thủ môn Lê Giang Patrik trong phần còn lại của đợt tập trung sẽ là cơ hội để ban huấn luyện trao suất bắt chính cho hai người gác đền còn lại là Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt ở trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam.