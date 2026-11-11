HLV Park Hang-seo nhận án phạt tại Thái Lan

FAT chính thức ra án phạt vụ phân biệt chủng tộc nhắm vào HLV Park Hang-seo và John Baggio

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã chính thức công bố các phán quyết kỷ luật liên quan đến chuỗi sự việc xô xát và phân biệt chủng tộc diễn ra trong trận đấu giữa Pattaya United và Palang Kanchanaburi FC thuộc giải Thai League 2. Quyết định được ban hành sau quá trình Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức FAT xem xét các đoạn băng ghi hình cùng giải trình bằng văn bản từ những bên liên quan.

Theo báo cáo từ FAT, làn sóng căng thẳng bắt đầu ngay sau khi hiệp một khép lại. Một khán giả trên khán đài chính của đội chủ nhà Pattaya United đã liên tục chửi bới, xúc phạm và giơ ngón tay giữa về phía các cầu thủ Kanchanaburi FC khi họ tiến vào phòng thay đồ. Chưa dừng lại ở đó, tiền đạo John Baggio cùng các thành viên ban huấn luyện đội khách tiếp tục trở thành mục tiêu của những lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc nghiêm trọng từ phía nhóm cổ động viên này.

Ông Park Hang-seo bị phân biệt chủng tộc (Ảnh: CMH)

Bằng chứng video thu thập được cùng các báo cáo giải trình đã khẳng định cáo buộc phân biệt chủng tộc là hoàn toàn có cơ sở. Căn cứ Quy chế kỷ luật của giải đấu, FAT quyết định áp dụng hai khoản phạt đối với nhóm CĐV Pattaya United liên quan đến hành vi xúc phạm John Baggio và HLV Park Hang-seo. Mức phạt cho mỗi vi phạm ban đầu là 30.000 baht, nhưng được giảm xuống còn 20.000 baht theo quy định dành riêng cho giải hạng Nhì Thái Lan, nâng tổng số tiền phạt lên 40.000 baht (khoảng 30 triệu đồng). FAT cũng gửi lời cảnh báo cứng rắn, yêu cầu các câu lạc bộ tăng cường kiểm soát an ninh và đe dọa sẽ áp dụng biện pháp cấm đến sân nếu vi phạm tiếp tục tái diễn.

Ở chiều ngược lại, chiến lược gia người Hàn Quốc Park Hang-seo cũng không tránh khỏi án kỷ luật từ FAT. Dù đang trong thời gian bị đình chỉ làm nhiệm vụ và phải ngồi ngoài, ông Park vẫn rời phòng thay đồ ra khu vực hành lang sau khi trận đấu kết thúc để tranh cãi và có hành vi thách thức, kêu gọi các CĐV Pattaya United xuống đối đầu trực tiếp. FAT nhận định hành động này của nhà cầm quân người Hàn Quốc tại nơi công cộng là thiếu chuẩn mực, nguy cơ cao dẫn đến xung đột và mất trật tự nghiêm trọng. Với vi phạm trên, HLV Park Hang-seo nhận án đình chỉ làm nhiệm vụ thêm 2 trận và bị phạt tiền 13.333 baht (hơn 10 triệu đồng).