Huyền thoại Đông Nam Á Kiatisuk nói điều đặc biệt về bầu Đức

Xem trận U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, cựu HLV Kiatisuk liền nói về bầu Đức.

Tối 10/11, chiến thắng đậm 3-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan tại lượt trận mở màn Gia Lai VTV Cup 2026 trên sân vận động Pleiku đã làm bùng nổ không khí bóng đá phố Núi. Giữa niềm vui hân hoan ấy, hành động đặc biệt trên trang cá nhân của HLV Kiatisuk Senamuang lại thu hút sự chú ý mạnh mẽ và chạm đến trái tim của đông đảo người hâm mộ cả hai nước.

Ngay sau khi trận đấu khép lại trên mặt cỏ Pleiku — nơi gắn liền với biết bao kỷ niệm rực rỡ trong sự nghiệp "Zico Thái" đã đăng tải một đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc ông bầu Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) xuống sân bắt tay, động viên các cầu thủ trước giờ bóng lăn. Đi kèm với clip là dòng nhắn gửi ngắn gọn nhưng tràn đầy tình cảm: "Dù hiện tại có làm việc ở đâu đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ quên ơn của người sếp này". Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác và bình luận xúc động từ người hâm mộ Việt Nam lẫn Thái Lan.

Cựu HLV Kiatisuk nói về bầu Đức (Ảnh: CMH)

Mối lương duyên giữa Kiatisuk và bầu Đức từ lâu đã trở thành một trong những câu chuyện đặc biệt nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Năm 2002, khi HAGL mới giành quyền lên chơi ở giải hạng Nhất, bầu Đức gây bất ngờ lớn khi lặn lội sang tận Bangkok, xuất hiện ngay trong đám cưới của Kiatisuk để thuyết phục chân sút số một Đông Nam Á về với đội bóng phố Núi. Quyết định sang Việt Nam thi đấu thời điểm đó đã mở ra chương lịch sử rực rỡ cho cả cá nhân Kiatisuk lẫn CLB HAGL.

Trong 5 mùa giải khoác áo đội bóng phố Núi (2002–2006), Kiatisuk ra sân 75 trận, ghi tới 59 bàn thắng, góp công lớn giúp HAGL vô địch V.League hai năm liên tiếp (2003, 2004) và đoạt hai Siêu Cúp Quốc gia. Đây cũng là nơi ông bắt đầu bén duyên với nghiệp cầm quân khi đảm nhiệm vai trò cầu thủ kiêm HLV ở mùa giải 2006.

Huyền thoại Đông Nam Á Kiatisuk có mối lương duyên đặc biệt với HAGL (Ảnh: TL)

Sau những lần trở lại vào năm 2006 và 2010, dấu ấn HLV đậm nét nhất của Kiatisuk tại HAGL ghi dấu vào mùa giải 2021. Ông đã biến một HAGL chật vật chặng đường trước đó thành ứng viên vô địch số một, dẫn đầu bảng xếp hạng V.League sau 12 vòng đấu đầy thuyết phục trước khi giải đấu phải dừng lại vì đại dịch COVID-19.

Với bầu Đức, Kiatisuk không đơn thuần là một ngoại binh hay vị HLV được thuê về làm việc, mà là một người bạn, người cộng sự tri kỷ gắn bó qua nhiều chặng đường bóng đá. Dù hiện tại mỗi người ở một vị trí khác nhau, lời tri ân chân thành của Kiatisuk xuất hiện đúng vào ngày thi đấu trên sân Pleiku lại một lần nữa minh chứng cho tình cảm sâu đậm giữa ông và vị chủ tịch đội bóng phố Núi.