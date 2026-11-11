Xem đội tuyển Việt Nam vs Đài Loan (Trung Quốc) lúc 19h00 hôm nay ở đâu?

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu đầu tiên tại giải giao hữu quốc tế trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) lúc 19h00 tối nay 11/11.

Tối nay (11/11/2026), đội tuyển Việt Nam bước vào cuộc đọ sức đáng chú ý với Đài Loan (Trung Quốc) trong khuôn khổ giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026. Đây được xem là cơ hội quan trọng để ban huấn luyện rà soát lực lượng, thử nghiệm các phương án nhân sự mới và hoàn thiện lối chơi nhằm chuẩn bị cho những chiến dịch trọng điểm phía trước.

Màn so tài giữa hai đội diễn ra vào lúc 19h00 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Vốn được ví như một trong những "chảo lửa" cuồng nhiệt nhất của bóng đá nội, Thiên Trường hứa hẹn tiếp tục phủ kín sắc đỏ trên các khán đài, tạo nên điểm tựa tinh thần tiếp sức cho các chiến binh sao vàng.

Trận đấu diễn ra lúc 19h00 tối nay (Ảnh: FPT Play)

Về phía đối thủ, Đài Loan (Trung Quốc) luôn là thử thách mang lại những bài kiểm tra bổ ích. Dù bị đánh giá thấp hơn về thứ hạng, họ vẫn sở hữu lối chơi kỷ luật và thể lực dồi dào. Nhằm đạt hiệu quả tối đa cho đợt hội quân này, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ chủ động kiểm soát thế trận, đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm và thử nghiệm sự kết nối giữa các tuyến.

Khán giả không thể trực tiếp tới sân theo dõi có thể xem tường thuật trực tiếp trận đấu qua nền tảng FPT Play cùng các kênh truyền thông chính thức của LĐBĐ Việt Nam (VFF). Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng quyết tâm cao của toàn đội kỳ vọng sẽ mang về một chiến thắng thuyết phục, đáp lại sự kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ nước nhà.