Loạt cựu tuyển thủ quốc gia, U23 Việt Nam bị bắt vì bán độ là ai?

Một loạt cựu tuyển thủ Việt Nam và U23 Việt Nam dính đến các hoạt động dàn xếp tỉ số ở mùa giải chuyên nghiệp 2025/26.

Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao, dàn xếp tỷ số các trận đấu bóng đá, bóng rổ, xảy ra tại TP.HCM, Tây Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên và một số địa phương.

Các cầu thủ được cơ quan điều tra xác định có liên quan gồm Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng và Bùi Hoàng Mỹ. Hai thành viên ban huấn luyện cùng móc ngoặc, tổ chức dàn xếp tỉ số là Hoàng Danh Ngọc và Hoàng Nhật Nam.

Lê Văn Hưng từng được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam.

Trong số này, thủ thành Lê Văn Hưng từng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Việt Nam ở giai đoạn 2015. Người gác đền quê Vĩnh Long kinh qua nhiều đội bóng như TP.HCM, Kiên Giang, SHB Đà Nẵng, Cần Thơ trước khi tạm giải nghệ một thời gian. Sau đó, Văn Hưng tái xuất sân cỏ tại CLB Phú Nhuận, Gia Định trước khi đến Long An.

Nguyễn Anh Tài là cựu tuyển thủ U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng. Anh Tài là cái tên hiếm hoi của TP.HCM được gọi lên tập trung chuẩn bị cho trận gặp U20 Argentina. Cầu thủ này bị PVF loại về trước khi được tuyến trẻ TP.HCM chiêu mộ.

Từng có thời điểm, Nguyễn Anh Tài - người chơi tốt ở vị trí hậu vệ và tiền vệ trái từng được kì vọng là “cánh chim đầu đàn” của bóng đá TP.HCM trước khi đội bóng này trở thành “gã nhà giàu”. Cuối cùng, khi đại diện phía Nam có tiềm lực tài chính mạnh hơn, anh lại không thể trụ vững và dần rời xa đấu trường đỉnh cao.

Lê Văn Hưng (thứ 2 từ trái sang), Nguyễn Thanh Hải (thứ 2, từ phải sang).

Trường hợp của tiền vệ Nguyễn Thanh Hải khiến nhiều người bất ngờ. Tiền vệ sinh năm 1988 có sự nghiệp viên mãn, từng có mặt ở đội U21 và U23 Việt Nam. Thanh Hải chỉ cao 1m62 nhưng sở hữu kĩ thuật cá nhân tốt.

Người hâm mộ đã quen với việc anh thực hiện các động tác kĩ thuật rất khó ngay trên sân thi đấu V.League. Thanh Hải trưởng thành từ lò đào tạo Long An trước khi đến SHB Đà Nẵng, Gia Định và Cần Thơ.

Nổi tiếng nhất trong số những cầu thủ bị bắt là anh em Hoàng Nhật Nam, Hoàng Danh Ngọc, cũng được biết đến là bộ đôi lắm tài nhiều tật của bóng đá Việt Nam cách đây nhiều năm.

Hoàng Danh Ngọc từng được triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam.

Danh Ngọc, Nhật Nam là sản phẩm ưu tú bậc nhất của bóng đá Nam Định. Tuy nhiên, Danh Ngọc không chú tâm vào sự nghiệp mà thường xuyên đánh mất mình vì những yếu tố ngoài chuyên môn. Anh từng vướng vào chuyện dàn xếp tỉ số của đội Ninh Bình nhiều năm trước.

Dù sự nghiệp không thể rực rỡ như Danh Ngọc nhưng Nhật Nam cũng được đánh giá rất cao ở khả năng chuyên môn. Anh vẫn duy trì chỗ đứng nhất định trong các đội bóng V.League.

Trở lại với thông tin vụ án, những trận đấu bị xác định có hành vi dàn xếp tỷ số gồm trận Câu lạc bộ Quy Nhơn thắng Long An 4-1 tại Giải hạng Nhất quốc gia ngày 3/10/2025 và trận Nam Định thắng Long An 2-0 tại Cúp Quốc gia ngày 23/11/2025.

Theo cơ quan điều tra, việc dàn xếp tỷ số nhằm giúp Công đặt cược vào các trận đấu trên. Sau khi cá độ, Công chuyển tiền trả công cho Hoàng Danh Ngọc, Hoàng Nhật Nam và các cầu thủ tham gia.