Taylor Swift và chồng cầu thủ vướng thị phi, bị hàng xóm nhà giàu doạ kiện

Mới về chung nhà, vợ chồng Taylor Swift và Travis Kelce đã biến tổ ấm 5,4 triệu USD thành 'thảm họa' trong mắt hàng xóm.

Kế hoạch trang hoàng cho tổ ấm mới của vợ chồng Taylor Swift và cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce đang gặp phải sự phản đối gay gắt từ một số hàng xóm. Dù vừa về chung một nhà sau đám cưới hoành tráng vào tháng 7 vừa qua tại Madison Square Garden (New York), nữ ca sĩ lừng danh cùng ngôi sao bóng bầu dục của đội Kansas City Chiefs đang phải đối mặt với không ít trở ngại khi bắt tay vào cải tạo căn dinh thự ven hồ trị giá 5,35 triệu USD tại Bratenahl.

Sự bất hòa xuất phát từ kế hoạch thi công cảnh quan và bảo vệ an ninh cho căn biệt thự rộng lớn gồm 8 phòng ngủ và 11 phòng tắm. Theo nguồn tin từ Page Six, cặp đôi dự định lắp đặt một hàng rào an ninh bằng nhôm màu đen cao 1,8m, đồng thời chặt hạ bớt bụi rậm cũ để trồng thêm dàn cây xanh quanh năm nhằm bảo vệ sự riêng tư. Đại diện đơn vị quy hoạch Tiny Construction cho biết đây là giải pháp cấp thiết nhằm đảm bảo an toàn sau một trong những vụ giao dịch bất động sản lớn nhất tại quận Cuyahoga, đồng thời khẳng định vợ chồng nữ ca sĩ đã nhượng bộ khi hạ độ cao hàng rào xuống so với thiết kế 2,4m ban đầu.

Vợ chồng cầu thủ thuộc biên chế Kansas City Chiefs vướng sự phản đối của hàng xóm (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, những điều chỉnh này lại dấy lên làn sóng bất bình từ các hộ dân lân cận. Nhiều người bày tỏ sự lo ngại rằng hàng rào mới có thể trở thành "bẫy tử thần" gây nguy hiểm cho đàn hươu tự nhiên trong khu vực. Ông Chuck Bauernschmidt, một người dân sống cách dinh thự hai căn nhà, bức xúc gọi việc phát quang bụi rậm của cặp đôi là "vô lý" khi đã làm biến mất toàn bộ mảng xanh vốn có. Trong khi đó, bà Katherine Bolton - cư dân đã gắn bó với khu vực hơn 30 năm cảnh báo việc trồng thêm cây thường xanh gần đường ống thoát nước chung có tuổi đời cả thế kỷ có thể dẫn đến "thảm họa tắc nghẽn cống rãnh". Bà cho biết chi phí để gia cố đường ống chống rễ cây ăn sâu lên tới 75.000 USD.

Trước những diễn biến căng thẳng, cộng đồng thượng lưu Bratenahl đang chuẩn bị tổ chức một cuộc họp cư dân để thảo luận trực tiếp về các kế hoạch cảnh quan này. Ở những lần làm việc trước, cặp đôi ngôi sao đều không xuất hiện mà chỉ cử người đại diện tham dự.

Khu vực sinh sống của Taylor Swift và Travis Kelce (Ảnh: GG)

Dinh thự của ca sĩ nổi tiếng và cầu thủ bóng bầu dục qua google maps (Ảnh: GG)

Mặc dù tranh chấp diễn ra khá gay gắt ở hai nhà giáp ranh, phần lớn cư dân còn lại trong khu dân cư rộng 223 ha này vẫn giữ thái độ tích cực và hào hứng khi có xóm giềng nổi tiếng. Nhiều người cho rằng việc sửa sang đang giúp căn nhà trở nên đẹp hơn và đang tích cực kêu gọi hòa giải để vợ chồng Taylor Swift không cảm thấy bị cô lập hay thiếu đón nhận tại nơi ở mới.