VFF lên tiếng sau vụ nhiều cầu thủ bị bắt vì dàn xếp tỉ số

VFF có thông báo sau vụ nhiều thành viên CLB Long An bị bắt.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khẳng định sẽ kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong hoạt động bóng đá, sau khi một số thành viên CLB Long An bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến hành vi đánh bạc.

Ngày 11/11, VFF phát đi thông báo chính thức liên quan đến vụ việc một số thành viên CLB Long An, đội bóng tham dự mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2025/26, bị cơ quan công an điều tra về hành vi đánh bạc.

Theo thông tin từ VFF, ngay sau khi nắm được thông tin và căn cứ vào quyết định khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Ban Kỷ luật VFF đã ban hành quyết định đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do Liên đoàn quản lý, tổ chức đối với những cá nhân liên quan. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17/9/2026.

VFF nhấn mạnh đây là động thái thể hiện quan điểm nhất quán trong việc đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật cũng như đạo đức nghề nghiệp trong bóng đá.

Các đối tượng trong đường dây (Ảnh: CACC)

Trước đó, ngày 11/11, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) thông tin về việc triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao và dàn xếp tỷ số các trận đấu bóng đá, bóng rổ tại nhiều địa phương.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây do Vũ Chí Công cầm đầu bị xác định đã móc nối với một số cá nhân thuộc CLB Long An để tác động đến kết quả thi đấu. Cụ thể, một số cầu thủ bị yêu cầu thi đấu dưới sức, dàn xếp tỷ số theo kịch bản nhằm phục vụ hoạt động cá độ.

Hai trận đấu thuộc diện điều tra gồm cuộc đối đầu giữa Quy Nhơn và Long An tại Giải hạng Nhất quốc gia ngày 3/10/2025, với chiến thắng 4-1 nghiêng về Quy Nhơn, và trận Nam Định thắng Long An 2-0 tại Cúp Quốc gia ngày 23/11/2025.

Không chỉ bóng đá, đường dây này còn bị phát hiện có dấu hiệu dàn xếp tỷ số tại Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA).

VFF khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, theo dõi diễn biến vụ việc và căn cứ kết luận của cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý các vấn đề liên quan theo đúng quy định.

Liên đoàn đồng thời yêu cầu các CLB, cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài và những người tham gia hoạt động bóng đá nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tham gia đánh bạc, cá cược bất hợp pháp hoặc các hoạt động gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh và sự phát triển lành mạnh của bóng đá Việt Nam.