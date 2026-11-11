Diễn biến ĐT Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa lúc 19h00 tối nay: Lê Giang Patrik bắt chính

Cập nhật thông tin trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa lúc 19h00 ngày 11/11.

Đội hình ra sân ĐT Việt Nam:

Một số hình ảnh sân Thiên Trường trước trận đấu:

Ảnh: MD

Thông tin trước trận đấu

Trận ra quân tại giải giao hữu quốc tế diễn ra lúc 19h00 ngày 11/11/2026 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) giữa Đội tuyển Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa được xem là phép thử quan trọng cho những thử nghiệm mới của HLV Kim Sang-sik.

Ảnh: FPT Play

Việc Asian Cup 2027 dời lịch thi đấu mang đến cơ hội thuận lợi để chiến lược gia người Hàn Quốc làm mới lực lượng. Ở đợt tập trung lần này, Đội tuyển Việt Nam trình làng đội hình tươi mới với 12 tân binh cùng hàng loạt nhân tố ít khi góp mặt. Mỗi phút thi đấu trên sân Thiên Trường sẽ là bài kiểm tra thực tế để các cầu thủ trẻ khẳng định giá trị và ghi điểm trong mắt ban huấn luyện.

Để vận hành cỗ máy nhiều nhân tố mới, vai trò của các trụ cột giàu kinh nghiệm trở nên then chốt. Ở hàng thủ, Patrik Lê Giang và Thành Chung đóng vai trò điểm tựa để chỉ huy tuyến phòng ngự. Tại tuyến giữa, Minh Khoa là mắt xích quan trọng điều tiết nhịp độ trận đấu, trong khi trên hàng công, Đình Bắc sẽ giữ nhiệm vụ kết nối và tạo không gian cho những nhân tố như Thanh Nhàn hay Olaha Mạnh Đức bùng nổ.

Xét về tương quan sức mạnh, Đội tuyển Việt Nam (hạng 99 FIFA) vượt trội so với Đài Bắc Trung Hoa (hạng 174 FIFA). Khoảng cách 75 bậc trên bảng xếp hạng là cơ sở để thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng tới một chiến thắng thuyết phục. Tuy nhiên, trước đối thủ nhiều khả năng sẽ chủ động chơi lùi sâu dưới sự dẫn dắt của HLV Matt Ross, các chiến binh sao vàng cần sự kiên nhẫn, tính đột phá cùng sự tự tin để khai thông thế bế tắc, qua đó tích lũy thêm những phương án chiến thuật chất lượng cho chặng đường phía trước.