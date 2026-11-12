PUBG Mobile tiếp nối hành trình vì cộng đồng cùng UpRace 2026

Năm thứ hai đồng hành cùng giải chạy vì cộng đồng UpRace, PUBG Mobile tiếp tục triển khai chiến dịch “Chạy Bo For Good”, kết nối cộng đồng game thủ qua thể thao, thiện nguyện. Nguồn quỹ 200 triệu đồng từ PUBG Mobile sẽ được UpRace chuyển tới Hội Bảo trợ Người khuyết tật Việt Nam (VASPD), hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

‏"Chạy Bo For Good": Mang tinh thần đồng đội đến những hành động thiết thực‏

‏Thông qua việc cung cấp phương tiện, công cụ lao động hoặc nguồn vốn khởi đầu để tạo thu nhập, sự hỗ trợ thiết thực và ý nghĩa này sẽ giúp thụ hưởng từng bước ổn định cuộc sống, nâng cao khả năng tự chủ về kinh tế và có thêm cơ hội tham gia vào các hoạt động xã hội. ‏‏ ‏

‏Lấy cảm hứng từ khái niệm "chạy bo" quen thuộc trong trò chơi, chiến dịch "Chạy Bo For Good" kết nối tinh thần đồng đội của cộng đồng PUBG Mobile với hoạt động chạy bộ vì cộng đồng. Thông qua chiến dịch, tinh thần "không bỏ đồng đội lại phía sau" tiếp tục được PUBG Mobile lan tỏa trên những cung đường chạy UpRace. Mỗi bước chạy trở thành một cách để cộng đồng game thủ cùng góp sức, hướng đến những cơ hội tốt đẹp hơn cho những người cần được hỗ trợ.‏

‏Hành trình này bắt đầu từ cuối năm 2025, khi PUBG Mobile lần đầu bắt tay cùng UpRace, kết hợp các thử thách trong game với hoạt động chạy bộ thực tế thông qua Chiến dịch Lễ Hội Mùa Đông trong phiên bản 4.1 của trò chơi. Sự kết hợp này tạo cơ hội để cộng đồng game thủ gặp gỡ, cùng vận động và kết nối ngoài môi trường giải trí trực tuyến, cân bằng đời sống giải trí ảo với sức khỏe thể chất. Bước sang UpRace 2026, chiến dịch tiếp tục được triển khai với tầng ý nghĩa mới: hỗ trợ người khuyết tật và những mảnh đời yếu thế, qua đó cụ thể hóa tinh thần sẻ chia bằng những đóng góp thiết thực.‏

‏"Với game thủ PUBG Mobile, chạy bo là bản năng: không bỏ cuộc, không bỏ đồng đội. Năm nay, chúng tôi muốn cả cộng đồng mang tinh thần đó ra đời thực, để mỗi bước chạy cùng UpRace trở thành một vòng bo vì những người cần được tiếp sức", đại diện PUBG Mobile chia sẻ.‏

‏Khi game thủ lan tỏa sự sẻ chia‏

‏Sự đồng hành cùng UpRace 2026 tiếp nối những hoạt động thiện nguyện mà PUBG Mobile và cộng đồng người chơi đã triển khai kiên trì trong nhiều năm qua. ‏

‏Năm 2020, khi bão lũ gây thiệt hại nặng nề tại miền Trung, PUBG Mobile đã triển khai chiến dịch kêu gọi cộng đồng game thủ chung tay hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai. Chương trình được thực hiện thông qua hình thức quy đổi tương tác, với cứ mỗi lượt tương tác của người chơi sẽ được VNG quy đổi thành 10.000 đồng đóng góp cho hoạt động cứu trợ.‏

‏Chỉ sau bốn ngày, chiến dịch đã ghi nhận hơn 310.000 lượt tương tác và hoàn thành mục tiêu gây quỹ. Tổng cộng 1,5 tỷ đồng đã được trao thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kịp thời hỗ trợ người dân miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.‏

‏Đến tháng 10/2025, cộng đồng PUBG Mobile lại tiếp tục đóng góp 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả do bão số 10 và bão số 11 gây ra, nâng tổng nguồn lực đóng góp qua hai đợt vận động lên 2,5 tỷ đồng. ‏

‏Con số tuyệt đối có thể không quá lớn, nhưng những kết quả này đã cho thấy tinh thần chung tay và ý thức trách nhiệm của cộng đồng game thủ dành cho các hoạt động thiện nguyện, đồng thời phản ánh sự hưởng ứng của người chơi trước những vấn đề xã hội cấp thiết. ‏

‏Sự đồng hành của PUBG Mobile cũng góp phần đưa hoạt động chạy bộ vì cộng đồng đến gần hơn với những người trẻ yêu thích game và thể thao điện tử. Đối với PUBG Mobile, UpRace tạo thêm không gian để cộng đồng người chơi gặp gỡ, cùng vận động và chia sẻ những giá trị chung. Việc duy trì hợp tác qua hai mùa giải cũng thể hiện định hướng phát triển cộng đồng game thủ gắn kết, tích cực và có trách nhiệm với xã hội.‏

‏Sau 7 mùa giải, UpRace đã ghi nhận khoảng 27 triệu kilomet chạy từ hàng triệu người tham gia và hơn 36 tỷ đồng đóng góp cho các hoạt động xã hội. Bước sang mùa thứ tám với thông điệp "Sải bước vì một Việt Nam vươn mình", UpRace 2026 đã chính thức cán mốc một triệu người tham gia, với gần 3 triệu km chạy và 3 tỷ đồng tài trợ cho hai tổ chức xã hội đồng hành là ‏‏Quỹ Vì Tuổi trẻ Vùng cao và Hải đảo‏‏ và ‏‏Hội Bảo trợ Người khuyết tật Việt Nam (VASPD).‏