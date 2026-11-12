Đình Bắc ghi bàn lần đầu khoác áo số 7, tiết lộ lý do đặc biệt từ thần tượng Ronaldo

Đình Bắc tri ân Ronaldo.

Tối 11/11, trên sân vận động Thiên Trường, Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước Đài Loan (Trung Quốc) trong khuôn khổ loạt trận FIFA Days tháng 11/2026. Đây là trận đấu được huấn luyện viên Kim Sang-sik tận dụng để thử nghiệm nhiều nhân tố mới. Trong đó, tân binh Ola Hà Minh Đức đã để lại dấu ấn với màn ra mắt đầy ấn tượng bằng một pha lập công. Bên cạnh đó, ngôi sao được trông đợi nhất ở đợt tập trung lần này là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cũng tỏa sáng rực rỡ với bàn thắng ấn định tỉ số đẹp mắt.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, chân sút thuộc biên chế câu lạc bộ Công an Hà Nội bày tỏ sự hài lòng về khả năng hòa nhập và tinh thần gắn kết của toàn đội trước những thử nghiệm nhân sự của ban huấn luyện: "Em nghĩ là tất nhiên anh em trên đây thường xuyên nói chuyện với nhau rất là nhiều và rất hiểu ý nhau. Tất cả đều có một mục tiêu chung là cống hiến cho Đội tuyển Quốc gia Việt Nam nên không có gì quá khó khăn để anh em kết hợp lại với nhau thi đấu".

Đình Bắc thi đấu năng nổ trên hàng công của đội tuyển Việt Nam

Hướng tới chặng đường tiếp theo, tiền đạo sinh năm 2004 khẳng định toàn đội sẽ không ngủ quên trên chiến thắng mà tiếp tục hoàn thiện chuyên môn: "Sau trận đấu này, bọn em sẽ về xem băng hình và phân tích để làm sao toàn đội cố gắng hướng đến việc thi đấu tốt hơn ở trận đấu tới".

Đặc biệt, trận đấu này cũng đánh dấu cột mốc đáng nhớ với cá nhân Đình Bắc khi anh lần đầu tiên ra sân với chiếc áo số 7 trên tuyển và lập tức ghi bàn. Chia sẻ về cơ duyên này, Đình Bắc hào hứng tiết lộ lý do đến từ siêu sao bóng đá thế giới: "Lần đầu tiên em mặc áo số 7 ở Đội tuyển Quốc gia Việt Nam và em có một bàn thắng. Số 7 là số yêu thích của em và bây giờ em mới có cơ hội để mặc nó. Em thích mặc áo số 7 vì em là fan của Ronaldo".

Đình Bắc ăn mừng chỉ tay giống Ronaldo

Số 7 cũng là số áo của thần tượng - siêu sao Bồ Đào Nha

Ảnh: MD