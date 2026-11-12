Man Utd sa thải HLV Michael Carrick

Manchester United quyết định chia tay HLV Michael Carrick sau chuỗi thành tích đáng thất vọng, đồng thời xúc tiến bổ nhiệm Mauricio Pochettino làm người thay thế.

Theo báo The Guardian (Anh), Manchester United quyết định chấm dứt hợp tác với huấn luyện viên Michael Carrick sau khởi đầu mùa giải 2026-2027 đầy thất vọng. Ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford không còn tin tưởng chiến lược gia 45 tuổi có thể giúp đội bóng vượt qua khủng hoảng.

Bên cạnh đó, Mauricio Pochettino đã đạt được thỏa thuận khung để gia nhập Man Utd. Nhà cầm quân hiện dẫn dắt đội tuyển Mỹ từng có kinh nghiệm làm việc tại Ngoại hạng Anh khi dẫn dắt Southampton, Tottenham và Chelsea.

Man Utd quyết định sa thải HLV Michael Carrick. (Ảnh: AP)

Theo Manchester Evening News, sáng cùng ngày, HLV Carrick vẫn có mặt tại trung tâm huấn luyện Carrington. Đây được dự đoán là lần cuối cùng ông xuất hiện tại đại bản doanh của Man Utd trên cương vị huấn luyện viên trưởng. Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox trực tiếp gặp nhà cầm quân người Anh để thông báo quyết định của CLB.

Trước đó, ngay từ ngày 9/11, Berrada và Wilcox đã thống nhất quan điểm rằng Carrick không còn đủ khả năng xoay chuyển tình hình. Tuy nhiên, hai quan chức này phải bay tới Monaco để trình bày đề xuất sa thải với đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe.

Cuộc họp quyết định diễn ra ngày 11/11, với sự tham gia của gia đình Glazer. Sau khi nhận được sự đồng thuận từ các ông chủ, Berrada và Wilcox trở về Manchester vào tối cùng ngày để hoàn tất thủ tục chia tay Carrick.

HLV Michael Carrick vẫn có mặt tại trung tâm huấn luyện Carrington vào sáng 12/11. (Ảnh: The Sun)

Sự rời đi của cựu tiền vệ người Anh diễn ra trong bối cảnh Man Utd chìm sâu vào khủng hoảng. Đội chủ sân Old Trafford trải qua chuỗi trận đáng thất vọng tại Ngoại hạng Anh và rơi xuống nhóm xuống hạng trước kỳ nghỉ quốc tế tháng 11.

Dù tương lai gần như được định đoạt từ đầu tuần, Carrick vẫn tiếp tục điều hành các buổi tập tại Carrington trong ba ngày liên tiếp, trong lúc ban lãnh đạo tìm kiếm người thay thế.

Mauricio Pochettino hiện dẫn dắt đội tuyển Mỹ và còn hợp đồng dài hạn. Điều khoản giải phóng của ông có giá trị khoảng 10 triệu USD (tương đương 256 tỷ đồng). Man Utd có thể phải chi thêm tiền đền bù nếu nhà cầm quân 54 tuổi đưa các trợ lý trong ban huấn luyện hiện tại tới Old Trafford.