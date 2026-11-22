Lionel Messi mất bình tĩnh trong ngày Inter Miami thảm bại tại MLS Cup Playoffs.

Tâm điểm của trận mở màn vòng 1 MLS Cup Playoffs 2026 giữa Inter Miami và Columbus Crew sáng 22/11 (giờ Việt Nam) không chỉ nằm ở thất bại nặng nề 0-3 của đội chủ nhà, mà còn đến từ khoảnh khắc mất kiểm soát hiếm thấy của siêu sao Lionel Messi.

Tình huống gây tranh cãi nổ ra vào những phút cuối hiệp một, trong nỗ lực đẩy cao nhịp độ để tìm kiếm bàn gỡ, Inter Miami được hưởng một quả ném biên. Tuy nhiên, khi Gonzalo Tapia chủ động đứng chắn ngay trước vạch vôi nhằm làm chậm pha triển khai bóng của đối phương, Lionel Messi đã không giữ được cái đầu lạnh. Tiền đạo 39 tuổi bất ngờ vung tay ném mạnh trái bóng thẳng vào mặt cầu thủ bên phía Columbus Crew.

Tình huống Messi mất bình tĩnh (Ảnh: CMH)

Pha va chạm khiến Tapia nằm lăn xuống sân ôm mặt đau đớn, châm ngòi cho màn xô xát căng thẳng giữa cầu thủ hai đội. Trước sức ép từ phía đội khách, trọng tài chính đã cắt còi vãn hồi trật tự nhưng chỉ rút ra một tấm thẻ vàng cảnh cáo dành cho thủ quân của Inter Miami.

Quyết định này ngay lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ ban huấn luyện Columbus Crew cũng như người hâm mộ trên mạng xã hội. Theo quy định của Luật Bóng đá quốc tế (IFAB), hành động cố tình ném bóng vào vùng đầu hoặc mặt đối thủ khi bóng ngoài cuộc hoàn toàn có thể bị khép vào lỗi hành vi bạo lực, tương đương với một tấm thẻ đỏ trực tiếp. Nhiều ý kiến cho rằng vị vua áo đen đã quá nương tay với danh tiếng của siêu sao người Argentina, giúp Inter Miami thoát khỏi viễn cảnh phải thi đấu với 9 người ngay trước giờ nghỉ.

Dẫu thoát án truất quyền thi đấu trực tiếp, pha bóng thiếu kiềm chế này vẫn để lại hệ lụy lớn cho Inter Miami. Suốt phần còn lại của trận đấu, Messi bị phong tỏa chặt chẽ, không thể tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào và bất lực nhìn Columbus Crew ghi thêm hai bàn thắng trong hiệp hai để khép lại trận đấu với tỷ số 3-0.