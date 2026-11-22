U17 Việt Nam tích cực hồi phục, hướng tới trận gặp U17 New Zealand.

Sau trận ra quân đầy nỗ lực trước đối thủ mạnh U17 Bỉ tại Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026, đội tuyển U17 Việt Nam đã nhanh chóng bắt tay vào quá trình hồi phục thể lực và chuẩn bị chiến thuật cho lượt trận thứ hai gặp U17 New Zealand.

Trong buổi tập diễn ra vào tối 21/11 tại Doha (Qatar), Ban huấn luyện đã chia đội hình thành hai nhóm với giáo án phù hợp nhằm đảm bảo nền tảng thể lực tốt nhất cho toàn đội. Cụ thể, nhóm cầu thủ đá chính ở trận mở màn chỉ vận động nhẹ nhàng trong khoảng 30 phút với các bài chạy thả lỏng quanh sân và trò chơi cùng bóng. Ngược lại, nhóm cầu thủ dự bị được rèn luyện với cường độ cao hơn, tập trung vào các bài phối hợp nhóm nhỏ và dứt điểm cầu môn để duy trì cảm giác bóng.

U17 Việt Nam bước vào tập luyên chuẩn bị cho trận đấu thứ 2 tại vòng bảng U17 World Cup

Đáng chú ý, buổi tập được bố trí bắt đầu lúc 19h15 nhằm giúp các tuyển thủ thích nghi với điều kiện ánh đèn sân vận động. Đây là bước chuẩn bị trực tiếp cho cuộc đối đầu với U17 New Zealand vào lúc 18h30 ngày 23/11 (giờ địa phương), thời điểm mặt trời bắt đầu lặn tại Doha.

Về mặt tâm lý, tinh thần của các cầu thủ U17 Việt Nam đang rất thoải mái và tự tin. Dù để thua sát sao 2-3 trước U17 Bỉ, màn trình diễn sòng phẳng và quả cảm của thầy trò HLV Cristiano Roland đã tiếp thêm nhiều động lực lớn cho chặng đường phía trước.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, công tác hậu cần và dinh dưỡng cũng được lãnh đạo đội tuyển chăm chút kỹ lưỡng. Ngoài thực đơn tiêu chuẩn từ Ban tổ chức, Trưởng đoàn Đoàn Anh Tuấn đã chủ động liên hệ với các nhà hàng Việt Nam tại Doha để đặt thêm nhiều món ăn thuần Việt như tôm rim, thịt bò xào hành tây, rau muống xào tỏi và canh bí nấu tôm tươi. Việc bổ sung những bữa ăn hợp khẩu vị không chỉ giúp các cầu thủ ăn ngon miệng, giải tỏa căng thẳng mà còn đảm bảo nguồn năng lượng dồi dào cho các thử thách tiếp theo tại sân chơi thế giới.

Ảnh: VFF