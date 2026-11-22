Đào Quý Vương khát khao ra sân, quyết cùng U17 Việt Nam giành chiến thắng trước New Zealand tại U17 World Cup.

Khép lại trận ra quân đầy nỗ lực tại VCK FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nhanh chóng xốc lại tinh thần để hướng tới cuộc đối đầu với U17 New Zealand. Chia sẻ trước thềm lượt trận tiếp theo, tiền vệ trẻ Đào Quý Vương khẳng định toàn đội đã rút ra nhiều bài học quý giá và sẵn sàng ra sân với quyết tâm cao nhất.

Sau màn chạm trán với U17 Bỉ, ban huấn luyện ghi nhận tinh thần thi đấu quả cảm cùng sự cố gắng của các học trò, đồng thời nhắc nhở toàn đội không nên quá lưu luyến kết quả đã qua. Nhắc lại lời động viên của HLV trưởng, Đào Quý Vương cho biết: “Thầy Roland động viên mọi người rằng toàn đội đã thi đấu rất cố gắng và thầy cũng rất tự hào về chúng em. Thầy yêu cầu toàn đội tập trung, quên đi trận đấu vừa rồi để hướng tới trận đấu tiếp theo”.

Quý Vương (giữa) cho biết tinh thần của U17 Việt Nam đang rất thoải mái (Ảnh: VFF)

Trận mở màn ở sân chơi thế giới cũng mang lại cho các cầu thủ trẻ Việt Nam những trải nghiệm thực tế về cách tổ chức lối chơi và tốc độ xử lý bóng đỉnh cao. Đánh giá về bài học chuyên môn sau cuộc đối đầu vừa qua, tiền vệ của U17 Việt Nam thẳng thắn nhìn nhận: “Thi đấu với đội Bỉ, chúng em nhận thấy mình cần chơi nhanh hơn vì đối thủ áp sát rất nhanh. Các cầu thủ cũng cần giữ cự ly gần nhau hơn để có thể phối hợp và thoát pressing”.

Bước vào trận đấu kế tiếp gặp U17 New Zealand, U17 Việt Nam giữ thái độ tôn trọng tuyệt đối dành cho mọi đối thủ tại bảng đấu. Quý Vương nhấn mạnh: “Ba đối thủ đều rất mạnh. Chúng em quyết tâm sẽ chơi một trận đấu cống hiến cho người hâm mộ”. Về phương diện cá nhân, cầu thủ trẻ bày tỏ khát khao trước hết sẽ có cơ hội được ra sân thi đấu, qua đó trực tiếp đóng góp vào mục tiêu giành chiến thắng chung của đội tuyển.

Bên cạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chuyên môn, công tác hậu cần cũng giúp các tuyển thủ duy trì thể trạng và tâm lý tốt nhất tại Doha. Theo chia sẻ của Quý Vương, việc được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam hỗ trợ bổ sung những món ăn Việt Nam trong thời gian lưu trú đã giúp toàn đội ăn uống ngon miệng hơn. Đây là sự tiếp sức thiết thực, giúp các cầu thủ thích nghi tốt với điều kiện sinh hoạt và giữ trọn sự tập trung cho hành trình tại giải.

Đào Quý Vương theo bóng đá sau nguồn cảm hứng của U23 Việt Nam năm 2018

Hành trình bước ra sân chơi World Cup của Đào Quý Vương bắt nguồn từ nguồn cảm hứng mang tên U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018. Sinh năm 2009 tại Phú Thọ, năm 11 tuổi, anh rời gia đình để gia nhập lò đào tạo trẻ Hà Nội tại Nghệ An, bắt đầu hành trình tự lập theo đuổi đam mê. Thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, Quý Vương sớm gây chú ý nhờ khả năng kiểm soát, phân phối bóng và điều tiết lối chơi. Trước khi góp mặt tại Qatar, anh từng để lại dấu ấn với bàn thắng trong chiến thắng 3-0 của U17 Việt Nam trước U17 Malaysia tại giải U17 Đông Nam Á 2026, đồng thời có cơ hội tập luyện cùng đội một Hà Nội trước mùa giải 2026/27 để tích lũy thêm bản lĩnh trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp.