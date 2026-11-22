Cầu thủ U17 Việt Nam đi vào lịch sử FIFA với siêu phẩm đá phạt góc hiếm có.

Pha lập công trực tiếp từ chấm phạt góc của tiền vệ trẻ Chu Ngọc Nguyễn Lực tại Vòng chung kết U.17 World Cup 2026 không chỉ mang lại sự phấn khích cho người hâm mộ nước nhà mà còn được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vinh danh như một cột mốc đặc biệt trong lịch sử các giải đấu do tổ chức này điều hành.

Trong trận ra quân gặp U17 Bỉ vào ngày 20/11 tại Qatar, dù U17 Việt Nam nhận thất bại sát nút với tỷ số 2-3, dấu ấn chuyên môn của các cầu thủ trẻ vẫn tạo nên tiếng vang lớn. Đáng chú ý nhất là tình huống ở phút 84, khi cầu thủ 17 tuổi thuộc biên chế CLB Hà Nội – Chu Ngọc Nguyễn Lực thực hiện cú sút phạt góc đưa trái bóng đi thẳng vào lưới đối phương. Trước đó, ngay ở phút thứ 4 của trận đấu, U17 Việt Nam cũng mở tỷ số từ một tình huống cố định tương tự, với pha đánh gót kỹ thuật của Lê Sỹ Bách sau đường treo bóng từ chấm phạt góc của Nguyễn Minh Thủy.

Fanpage chủ FIFA World Cup đã đăng tải bài viết giới thiệu về bàn thắng của Chu Ngọc Nguyễn Lực, gọi đây là một "bàn thắng Olympic" (Olimpico) – thuật ngữ ra đời từ năm 1924 dùng để chỉ những pha sút bóng thành bàn trực tiếp từ chấm phạt góc. Động thái ghi nhận từ cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới ngay lập tức thu hút sự quan tâm và niềm tự hào lớn từ cộng đồng người hâm mộ Việt Nam.

Theo dữ liệu thống kê của FIFA, bàn thắng sút thẳng từ chấm phạt góc là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi bậc nhất ở sân chơi World Cup. Tính xuyên suốt lịch sử ở mọi cấp độ từ đội tuyển quốc gia nam, nữ cho đến các giải trẻ, thế giới bóng đá mới chỉ chứng kiến vỏn vẹn 3 pha lập công theo kịch bản này.

Trước Chu Ngọc Nguyễn Lực, cầu thủ gần nhất làm được điều tương tự là nữ tuyển thủ Katie McCabe của Cộng hòa Ireland với pha ghi bàn vào lưới đội tuyển Canada tại World Cup nữ 2023. Trong khi đó, ở cấp độ World Cup nam (đội tuyển quốc gia), lịch sử giải đấu đến nay mới chỉ ghi nhận duy nhất một bàn thắng kiểu Olympic, thuộc về cố danh thủ người Colombia – Marcos Coll tại kỳ World Cup 1962 diễn ra ở Chile.

Pha lập công của Marcos Coll được thực hiện ở phút 68 trong trận gặp đội tuyển Liên Xô cũ. Cú đá phạt góc không tưởng của tiền vệ này đã đánh bại thủ thành huyền thoại Lev Yashin, tạo bước ngoặt tinh thần giúp Colombia lội ngược dòng cầm hòa đối thủ với tỷ số 4-4 sau khi bị dẫn trước 1-3.

Điểm trùng hợp thú vị được giới chuyên môn chỉ ra là cả cố danh thủ Marcos Coll (năm 1962) lẫn tài năng trẻ Chu Ngọc Nguyễn Lực (năm 2026) đều tạo nên siêu phẩm để đời ngay trong lần đầu tiên cá nhân họ cũng như đội tuyển quốc gia của mình góp mặt ở đấu trường World Cup. Dù thành tích của Nguyễn Lực được thiết lập ở sân chơi trẻ U17, việc ghi tên vào danh sách thống kê đặc biệt của FIFA vẫn là một cột mốc đáng nhớ đối với cá nhân cầu thủ này và bóng đá Việt Nam.