22h30 hôm nay, U17 Việt Nam có trận đấu với U17 New Zealand.

Vào lúc 22h30 tối nay (23/11, theo giờ Việt Nam), đội tuyển U17 Việt Nam sẽ bước vào cuộc chạm trán mang tính chất "sinh tử" với U17 New Zealand trên sân số 8 Aspire Zone (Al Rayyan, Qatar) trong khuôn khổ vòng đấu bảng U17 World Cup 2026. Trước một đối thủ không quá vượt trội đến từ châu Đại Dương, một chiến thắng là nhiệm vụ bắt buộc nhưng cũng hoàn toàn nằm trong tầm tay, giúp thầy trò HLV Cristiano Roland mở toang cánh cửa lịch sử để tiến vào vòng 1/16.

Cơ hội đi tiếp của U17 Việt Nam

Xét trên cục diện bảng G cũng như điều lệ của Vòng chung kết U17 World Cup năm nay, cơ hội đi tiếp đang chia đều cho các đội bóng biết chắt chiu thời cơ. Theo quy định của ban tổ chức, ngoài hai đội dẫn đầu mỗi bảng, 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất trong tổng số 12 bảng đấu sẽ giành tấm vé vào vòng knock-out. Chính vì vậy, nếu đánh bại U17 New Zealand ở lượt trận tối nay, U17 Việt Nam gần như chắc chắn cán đích ở vị trí thứ ba bảng G. Thậm chí, đoàn quân áo đỏ hoàn toàn có thể hướng tới một chiến thắng cách biệt nhằm tích lũy hiệu số bàn thắng bại, tạo ưu thế quan trọng khi phải đặt lên bàn cân so kè chỉ số phụ với các đại diện xếp thứ ba ở những bảng đấu khác.

U17 Việt Nam hướng đến chiến thắng trước New Zealand (Ảnh: VFF)

Đối thủ của U17 Việt Nam

Về mặt tương quan lực lượng, U17 New Zealand sở hữu ưu thế rõ rệt về mặt thể hình với chiều cao trung bình của 21 cầu thủ đạt 178,57 cm (xếp thứ 26/48 đội dự giải), nhỉnh hơn 3,52 cm so với thông số khiêm tốn 175,05 cm của U17 Việt Nam (xếp thứ 44/48 đội). Không khó để dự đoán đội bóng xứ sở chim kiwi sẽ tận dụng triệt để lợi thế vóc dáng để triển khai lối chơi bóng dài, tạt cánh đánh đầu và tận dụng các tình huống cố định nhằm gây sức ép lên khung thành của chúng ta.

Tuy nhiên, đây không phải là bài toán quá nan giải đối với HLV Cristiano Roland cùng các học trò. Thực tế trên sân cỏ Qatar cách đây ít ngày đã chứng minh bản lĩnh của U17 Việt Nam khi hàng phòng ngự của chúng ta tổ chức bọc lót kín kẽ và hóa giải rất tốt các pha không chiến trước một đối thủ châu Âu cao to là U17 Bỉ. Hơn thế nữa, các cầu thủ trẻ Việt Nam cũng không hề xa lạ với phong cách thi đấu của các đại diện châu Đại Dương. Trước thềm World Cup, U17 Việt Nam từng xuất sắc đánh bại U17 Australia – nền bóng đá láng giềng có lối chơi tương đồng với New Zealand tại giải Đông Nam Á.

Điểm yếu cố hữu của những đội bóng có thể hình cao lớn như Australia hay New Zealand là khả năng xoay xở trong phạm vi hẹp khá chậm chạp và dễ bị tổn thương trước những pha phối hợp nhóm tốc độ cao. Ngược lại, sự nhanh nhẹn, khéo léo cùng nền tảng kỹ thuật cá nhân điêu luyện của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam chính là "vũ khí" sắc bén nhất để khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương.

U17 Việt Nam cần chắt chiu cơ hội (Ảnh: VFF)

Với sự tự tin sau những màn trình diễn ấn tượng vừa qua, U17 Việt Nam được kỳ vọng sẽ giành trọn 3 điểm trước U17 New Zealand.