Lý Hoàng Nam cùng đàn em Tống Nhật Minh xuất sắc vượt qua Quang Dương – Harsh Mehta trong trận chung kết đôi nam Pro, qua đó lên ngôi vô địch VTV9 Open 2026.

Tối 22/11, trận chung kết đôi nam Pro tại giải Pickleball VTV9 Open 2026 diễn ra tại cụm sân Banger (TP.HCM) với cuộc đối đầu giữa Lý Hoàng Nam – Tống Nhật Minh và Quang Dương – Harsh Mehta. Đây là màn so tài được chờ đợi khi cả bốn tay vợt đều là những gương mặt quen thuộc với người hâm mộ pickleball Việt Nam.

Kết quả, Lý Hoàng Nam và Tống Nhật Minh giành chiến thắng với tỷ số 2-0, chính thức đăng quang ngôi vô địch. Đây là kết quả đáng chú ý khi đối thủ của họ là Quang Dương, tay vợt gốc Việt từng thi đấu tại hệ thống PPA Tour hàng đầu thế giới, cùng người đồng đội Harsh Mehta.

Trước khi bước vào chung kết, Hoàng Nam và Nhật Minh cũng thể hiện phong độ ấn tượng khi liên tục giành chiến thắng áp đảo trước các đối thủ vòng ngoài. Đến bán kết, họ tiếp tục đánh bại cặp Trịnh Linh Giang – Nick Khamphi với tỷ số 15-10 để giành quyền vào chung kết.

Lý Hoàng Nam đã quá quen thuộc với những chức vô địch tuy nhiên giải đấu lần này lại mang ý nghĩa đặc biệt với Tống Nhật Minh, tay vợt trẻ được cộng đồng pickleball biết đến với biệt danh Minh Tít. Việc sát cánh cùng đàn anh Lý Hoàng Nam và đánh bại những đối thủ giàu kinh nghiệm ở trận chung kết là thêm một dấu ấn trong quá trình phát triển của tài năng trẻ này.

Ngoài chức vô địch đôi nam, ở giải đấu lần này, Lý Hoàng Nam còn đăng quang ở nội dung đôi nam nữ Pro khi đánh cặp cùng tay vợt người Mỹ Megan Fudge. Như vậy, cựu tay vợt tennis số một Việt Nam đã hoàn tất cú đúp danh hiệu tại VTV9 Open 2026, tiếp tục khẳng định phong độ ấn tượng kể từ khi chuyển sang thi đấu pickleball.