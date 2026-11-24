Ba lần bị dẫn, ba lần gỡ hòa: U17 Việt Nam tạo địa chấn với điểm số lịch sử tại World Cup.

Sắc đỏ của lá cờ Việt Nam cùng nguồn cổ vũ cháy bỏng trên khán đài sân Aspire rạng sáng 24/11 đã tiếp thêm sức mạnh, giúp U17 Việt Nam tạo nên trận hòa kiên cường 3-3 trước U17 New Zealand ở lượt trận thứ hai bảng G U17 World Cup. Ba lần bị đối thủ vươn lên dẫn trước, cũng là ba lần đoàn quân của HLV Cristiano Roland vùng lên gỡ hòa để níu giữ hy vọng đi tiếp tại đấu trường thế giới.

Điểm số lịch sử này không chỉ mang lại cột mốc đầu tiên cho bóng đá Việt Nam tại sân chơi U17 World Cup mà còn khẳng định bản lĩnh của một thế hệ trẻ giàu ý chí, không bao giờ gục ngã trước nghịch cảnh. Góp công lớn trong màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở ấy là Trương Nguyễn Duy Khang. Được tung vào sân ở cuối hiệp 2, cầu thủ mang áo số 17 đã tận dụng pha đấm bóng của thủ môn đối phương để thực hiện cú bay người đánh đầu dũng mãnh. Pha dứt điểm duy nhất của anh cũng chính là bàn thắng quyết định ấn định tỷ số 3-3, giữ lại 1 điểm quý giá cho đội nhà.

Chia sẻ sau trận đấu, Duy Khang không giấu được sự xúc động: "Các cầu thủ đã chạy đến giọt mồ hôi cuối cùng, tất cả vì lá cờ Việt Nam. Tôi rất mệt, nhưng mỗi khi nhìn thấy lá cờ Tổ quốc, cả đội luôn cảm thấy mình có thể chạy được nhiều hơn nữa. Tất cả để cống hiến cho đất nước. Tôi hạnh phúc với bàn gỡ hòa này. U17 Việt Nam luôn đoàn kết và nỗ lực, toàn đội phải mang tinh thần ấy bước vào trận gặp U17 Mali. Chúng tôi có chút tiếc nuối vì biết mình có thể làm được nhiều hơn thế, nhưng U17 Việt Nam hoàn toàn tự hào về trận đấu này".

Duy Khang ghi bàn thứ 3 giúp U17 Việt Nam có điểm số đầu tiên ở World Cup (Ảnh: VFF)

Tỏa sáng đúng lúc, nhưng thực tế Duy Khang không phải là cái tên xa lạ. Anh từng gây ấn tượng mạnh tại vòng loại U17 châu Á 2026 với 1 bàn thắng, 1 kiến tạo cùng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận gặp U17 Macau. Những trải nghiệm liên tiếp tại giải U17 Đông Nam Á ở Indonesia và VCK U17 châu Á 2026 ở Ả Rập Xê Út đã giúp tiền đạo này tích lũy bản lĩnh, làm quen với cường độ thi đấu đỉnh cao để bùng nổ đúng thời điểm.

Bên cạnh khoảnh khắc lóe sáng của Duy Khang, tinh thần quả cảm của toàn đội cũng được thể hiện rõ qua những chia sẻ thẳng thắn sau trận. Tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân – người ghi bàn gỡ hòa 2-2 từ đường chuyền như đặt của Nguyễn Lực nhìn nhận thực tế về những khó khăn của đội: "U17 Việt Nam đã cố gắng hết sức, nhưng vì thua thiệt một chút về thể hình nên để thủng lưới ở các pha bóng bổng. Dù vậy, cả đội đã chiến đấu mãnh liệt khi san bằng tỷ số đến ba lần. Chúng tôi đã không từ bỏ. Mục tiêu ban đầu của U17 Việt Nam là thắng U17 New Zealand, nhưng một kết quả hòa cũng ổn rồi".

U17 Việt Nam thi đấu với tinh thần không bỏ cuộc (Ảnh: VFF)

Cùng chung tinh thần quyết tâm hướng về phía trước, tiền vệ Nguyễn Minh Thủy trải lòng về màn trình diễn của bản thân và sự động viên từ ban huấn luyện: "Dù không thắng, nhưng toàn đội đã thi đấu vô cùng quả cảm để giành lại 1 điểm quý giá. Riêng cá nhân tôi chơi dưới sức và chưa thể cống hiến hết mình cho đội. HLV Roland đã động viên tôi cố gắng thêm vài phút nữa, cứ thi đấu hết mình đi, nếu mệt thì thầy sẽ thay người. Tôi rất cảm ơn HLV và các đồng đội đã luôn sát cánh. Hôm nay đối thủ nhập cuộc tốt và thi đấu hay hơn, nhưng sang ngày mai, toàn đội sẽ xốc lại tinh thần để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đối đầu với U17 Mali".