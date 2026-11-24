Giành điểm số đầu tiên ở World Cup, HLV Cristiano Roland khen ngợi U17 Việt Nam chiến đấu đến tận cùng.

Sau trận hòa kịch tính 3-3 trước U17 New Zealand rạng sáng 24/11 tại VCK FIFA U17 World Cup 2026, HLV Cristiano Roland đã có những chia sẻ thẳng thắn về tinh thần vượt khó của U17 Việt Nam trước bất lợi thể hình, đồng thời nhắn nhủ các học trò tiếp tục cống hiến hết khả năng.

U17 Việt Nam đã trải qua màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở ở lượt trận thứ 2 bảng G. Dù 3 lần bị đại diện châu Đại Dương vươn lên dẫn trước, các học trò của HLV Cristiano Roland đều kiên cường san bằng cách biệt nhờ những pha lập công của Chu Ngọc Nguyễn Lực, Lê Trọng Đại Nhân và Trương Nguyễn Duy Khang. Kết quả hòa 3-3 không chỉ giúp U17 Việt Nam giành điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự sân chơi U17 World Cup mà còn mở ra cơ hội đi tiếp trước lượt trận cuối.

U17 Việt Nam đã có một trận đấu cực hay (Ảnh: VFF)

Phát biểu sau trận đấu, HLV Cristiano Roland cho biết: "Như tôi đã nói, mục tiêu của toàn đội là giành chiến thắng. Chúng tôi biết trước đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn. Không may là đội đã để thủng lưới ở những tình huống mà chúng tôi vốn đã lường trước và lên kế hoạch đối phó. Nhưng thực tế là các cầu thủ đã chiến đấu đến cùng để giành điểm, và tôi nghĩ rằng đó cũng là một chiến thắng. Họ đã cố gắng, làm hết sức mình. Như mọi khi thôi, toàn đội sẽ sửa sai từ một vài tình huống đã xảy ra và lập tức hướng đến trận đấu tiếp theo".

Theo HLV Roland tinh thần của toàn đội đã là 1 chiến thắng (Ảnh: VFF)

Phân tích sâu hơn về chuyên môn, thuyền trưởng người Brazil thẳng thắn chỉ ra sự chênh lệch lớn về thể chất, thể hình cũng như vóc dáng cơ thể giữa cầu thủ Việt Nam và các đối thủ tại giải. Dù vậy, việc ghi tới 3 bàn vào lưới U17 New Zealand và nâng tổng số bàn thắng tại giải lên con số 5 trước những đối thủ vượt trội về thể lực là minh chứng rõ nét cho công sức tập luyện và sự bền bỉ của các cầu thủ trẻ. Ông tin rằng tinh thần chiến đấu đến tận cùng để tìm kiếm chiến thắng sẽ còn đọng lại sâu đậm trong ký ức toàn đội, trước khi cả tập thể tiếp tục rút kinh nghiệm cho chặng đường phía trước. "Điều chúng tôi mong muốn vẫn là chiến thắng. Và bây giờ, toàn đội sẽ nghĩ về trận tiếp theo. Ngày càng rút kinh nghiệm từ các trận đấu đã qua để làm tốt hơn cho trận sau", ông Roland chia sẻ.

Đề cập đến giá trị tinh thần sau những lần chọc thủng lưới đối phương ở sân chơi thế giới, nhà cầm quân người Brazil xem đây là trải nghiệm vừa giàu cảm xúc vừa mang tính rèn luyện cao. Ông phân tích: "Đó là một bài học. Cảm giác ghi bàn ở một kỳ World Cup thực sự rất lớn lao. Đó là một cảm xúc đặc biệt, là khoảnh khắc để ăn mừng. Nhưng đồng thời, với những gì diễn ra trong trận đấu, chúng tôi vẫn nỗ lực đến tận cuối cùng để tìm kiếm chiến thắng. Vấn đề là phải hồi phục trạng thái nhanh nhất có thể để các cầu thủ quay trở lại tiếp tục trận đấu. Tôi nghĩ điều có thể cảm nhận rõ chính là cảm giác ghi bàn ở một kỳ World Cup, trong một trận hòa và một cuộc đối đầu đầy khó khăn. Nhưng tất nhiên, tất cả đều nằm trong quá trình học hỏi. Việc ăn mừng sau bàn thắng, rồi quay lại thi đấu và làm tốt hơn nữa đều là một phần của sự học hỏi đó".

Hướng tới lượt trận hạ màn bảng G gặp U17 Mali vào tối 26/11, HLV Cristiano Roland khẳng định ban huấn luyện vẫn duy trì quy trình chuẩn bị quen thuộc là phân tích kỹ đối thủ, nhận diện điểm mạnh của họ và xác định phương án ứng phó phù hợp. Ông ghi nhận U17 Việt Nam vừa có thêm một màn trình diễn ấn tượng, song nhắc nhở toàn đội giữ sự tỉnh táo và tiếp tục chơi với khả năng cao nhất để mang lại niềm vui cho người hâm mộ nước nhà.