U.17 Việt Nam giành điểm số lịch sử tại World Cup sau màn rượt đuổi nghẹt thở trước New Zealand.

Đội tuyển U17 Việt Nam đã viết nên một trang sử mới cho bóng đá nước nhà khi cầm hòa U17 New Zealand với tỷ số 3-3 ở lượt trận thứ hai bảng G, vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 rạng sáng 24/11. Ba lần bị dẫn trước và ba lần kiên cường gỡ hòa, thầy trò HLV Cristiano Roland không chỉ cống hiến một trận cầu bùng nổ cảm xúc mà còn mang về điểm số đầu tiên trong lịch sử cho một đội tuyển bóng đá sân 11 người của Việt Nam tại đấu trường World Cup.

U17 Việt Nam giành điểm số lịch sử ở đấu trường World Cup (Ảnh: VFF)

Bước vào cuộc đối đầu mang tính chất quyết định sau khi cùng trắng tay ở ngày ra quân, U17 Việt Nam nhập cuộc thận trọng, chủ động giữ cự ly đội hình để chờ đợi thời cơ phản công trước đối thủ vượt trội về thể hình và thể lực. Trước sức ép liên tục từ đại diện châu Đại Dương, hàng thủ áo đỏ đã không thể đứng vững ở phút 19 khi Matias Nunez thoát xuống bên cánh trái, căng ngang thuận lợi để Jack Clegg đệm bóng cận thành mở tỷ số. Bàn thua sớm khiến U17 Việt Nam buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm cơ hội. Dưới sự dẫn dắt lối chơi của nhạc trưởng mang áo số 10 Nguyễn Lực, các đợt lên bóng của đội tuyển trở nên sắc nét hơn, song sự thiếu chính xác trong những pha dứt điểm cuối cùng của Đại Nhân, Văn Dương hay Minh Thủy khiến hiệp một khép lại với lợi thế nghiêng về New Zealand.

Ngay đầu hiệp hai, U17 Việt Nam suýt phải nhận thêm bàn thua nếu cú dứt điểm của Jack Clegg không tìm đến đúng cột dọc. Thoát hiểm trong gang tấc, các học trò của HLV Cristiano Roland lập tức đưa ra câu trả lời đanh thép ở phút 49. Từ chấm đá phạt bên cánh trái, Nguyễn Lực tiếp tục chứng minh cái duyên với các tình huống bóng cố định bằng cú sút thẳng đầy táo bạo về góc gần, khiến thủ thành đối phương hoàn toàn bất lực. Sau siêu phẩm đá phạt góc trực tiếp vào lưới U.17 Bỉ ở trận mở màn, tiền vệ trẻ này một lần nữa tỏa sáng rực rỡ để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Tuy nhiên, điểm yếu cố hữu trong khả năng chống bóng bổng tiếp tục khiến U17 Việt Nam phải trả giá. Chỉ ba phút sau bàn gỡ, John Woldegiorgis tận dụng ưu thế chiều cao để đánh đầu cận thành, tái lập thế dẫn bàn 2-1 cho New Zealand. Không hề nao núng, U17 Việt Nam kiên trì tổ chức tấn công và thành quả đến ở phút 60. Từ đường kiến tạo chuẩn xác của Nguyễn Lực, Đại Nhân dứt điểm tung lưới đối phương. Sau khi ban huấn luyện Việt Nam sử dụng quyền khiếu nại FVS để tham khảo công nghệ, trọng tài chính đã công nhận bàn gỡ hòa 2-2 đầy xứng đáng cho đại diện Đông Nam Á.

U17 Việt Nam thi đấu kiên cường (Ảnh: VFF)

Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao trào ở phút 66 khi Ethan Dyer bật cao đánh đầu đập đất từ quả phạt góc bên cánh trái, lần thứ ba đưa U17 New Zealand vươn lên dẫn trước. Đứng trước nguy cơ nhận thất bại thứ hai liên tiếp, tinh thần chiến đấu quật cường của các cầu thủ trẻ Việt Nam một lần nữa lên tiếng. Khi đồng hồ bước sang phút bù giờ 90+2, từ pha đột phá dũng mãnh của Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam, bóng tìm đến vị trí của Duy Khang và cầu thủ này đã không bỏ lỡ cơ hội, tung cú dứt điểm quyết đoán ấn định tỷ số hòa 3-3 trong sự vỡ òa của ban huấn luyện cùng người hâm mộ.

Trước cột mốc này, bóng đá Việt Nam từng góp mặt ở các kỳ World Cup của lứa U20 nam và đội tuyển nữ quốc gia nhưng đều chưa thể giành được điểm số nào. Bởi vậy, trận hòa quả cảm trước U17 New Zealand mang ý nghĩa vượt xa khuôn khổ một trận đấu vòng bảng, khẳng định bước tiến vững chắc của công tác đào tạo trẻ nước nhà trên bản đồ bóng đá thế giới. Với 1 điểm quý giá làm vốn sau hai lượt trận, thầy trò HLV Cristiano Roland hoàn toàn có quyền tự tin hướng tới lượt đấu cuối gặp U17 Mali để nuôi hy vọng giành tấm vé lịch sử tiến vào vòng 32 đội.

Tiên