Vietnam Masters | Petrolimex Cup 2026 chính thức trở lại với vai trò chặng đấu cuối cùng trong hệ thống D-Joy Pickleball Tour 2026, quy tụ những tay vợt xuất sắc sau 3 chặng thi đấu.

Vietnam Masters - Đỉnh cao của D-Joy Pickleball Tour

Diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 24 đến 29/11/2026 tại cụm sân D-Joy Pickleball Nam Sài Gòn, giải đấu có tổng giá trị giải thưởng hơn 6 tỷ đồng. Riêng các nội dung Pro có tổng tiền thưởng vượt 3 tỷ đồng.

Vietnam Masters | Petrolimex Cup 2026 dự kiến thu hút hơn 1.500 lượt đăng ký.

Với cụm sân gồm 52 sân thi đấu và sân trung tâm có sức chứa hơn 650 chỗ ngồi, giải được đầu tư về cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu thi đấu và theo dõi của đông đảo vận động viên (VĐV), khán giả. Bên cạnh các trận đấu còn có gian hàng thương hiệu và nhiều hoạt động trải nghiệm từ các doanh nghiệp, tạo không gian giao lưu và mang đến không khí sôi động cho cộng đồng pickleball.

Nâng tầm chuyên môn và thiết lập chuẩn mực

Vietnam Masters | Petrolimex Cup 2026 khẳng định vị thế của một giải đấu Grand Slam Pickleball tại Việt Nam, thông qua hệ thống tuyển chọn D-Joy Race Points (DRP) và các suất đặc cách từ ban tổ chức. Trong đó, top 24 hạt giống DRP ở mỗi nội dung sau 3 chặng giành quyền vào thẳng vòng đấu chính. Đây cũng là chặng cuối của cuộc đua DRP mùa giải 2026, nơi các VĐV tiếp tục cạnh tranh thứ hạng và khẳng định vị thế trên bảng xếp hạng cuối mùa.

Ở các nội dung Pro, có sự góp mặt của nhiều tên tuổi đáng chú ý như Phúc Huỳnh, Quang Dương, Lý Hoàng Nam, Jack Munro, Roos Van Reek... mang đến những cuộc chạm trán hấp dẫn giữa các tay vợt hàng đầu thế giới, đặc biệt là đại diện xuất sắc đến từ hai khu vực châu Á, châu Mỹ.

Vietnam Masters - nơi hội tụ của những tay vợt hàng đầu.

Công tác trọng tài có sự tham gia của đội ngũ quốc tế dưới sự dẫn dắt của trọng tài trưởng Byron Freso. VAR tiếp tục hỗ trợ xem lại các tình huống tranh chấp, ở các nội dung Pro công nghệ kiểm tra vợt được triển khai, kiểm soát tiêu chuẩn thi đấu. Ban tổ chức ứng dụng công nghệ để cập nhật lịch thi đấu, bảng đấu, kết quả trực tiếp và dữ liệu VĐV, đồng thời chú trọng khâu chuẩn bị sân bãi, khán đài, sản xuất hình ảnh và phát trực tiếp các trận đấu.

Made in Vietnam - Khi thể thao trở thành cầu nối văn hóa

Bản sắc Việt Nam là một trong những định hướng xuyên suốt trong quá trình xây dựng Vietnam Masters. Tinh thần "Made in Vietnam" được thể hiện qua việc đưa các chất liệu văn hóa, lịch sử và truyền thống Việt Nam vào hình ảnh nhận diện. Đây là niềm tự hào của thể thao Việt Nam, khi một sự kiện thương hiệu Việt tạo nên sức hút quốc tế, kết nối cộng đồng và mang lại những giá trị thực chất.

Cúp vô địch được lấy cảm hứng từ họa tiết trống đồng Đông Sơn, tôn vinh bản sắc văn hóa và tinh thần Việt.

Chung tay phát triển pickleball

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tiếp tục cùng Vietnam Masters 2026 với cương vị Nhà đồng hành danh xưng, tiếp nối sự gắn bó với giải đấu từ mùa giải 2025, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, đồng thời khẳng định định hướng gắn kết hoạt động sản xuất, kinh doanh với các giá trị xã hội. Thông qua việc hỗ trợ những sự kiện thể thao có sức lan tỏa, Petrolimex góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, khuyến khích lối sống năng động và tích cực.

Bên cạnh đó còn có Nhà tài trợ Kim Cương - Tập đoàn TTC; Nhà tài trợ Vàng - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank; Đơn vị tài trợ vận chuyển duy nhất - Vietnam Airlines; Đơn vị bảo trợ y tế - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn; Đơn vị cung cấp bóng thi đấu độc quyền - Zocker; Nhà tài trợ nước giải khát - Coca-Cola; Đơn vị tài trợ trang phục - Coolmate.

Giải còn nhận sự hỗ trợ truyền thông của HTV Thể Thao, HTV-TMS, TikTok Việt Nam và Chương trình Vibrant Ho Chi Minh City, cùng sự đồng hành của các thương hiệu: Vloop, Joma, Grand Castella, Wika, Kaiwin, Stupa Sports, Dasin, Hodeco Group, Michelob ULTRA, Mena Gourmet, NOVAON, F.I.T Group, Green SM, Soxter, Jogarbola và Yến Sào Huỳnh Yến.

D-Joy đào tạo các tài năng thể thao trẻ, hướng tới những đấu trường như SEA Games, ASIAD và Olympic.

Lấy cảm hứng từ cách Wimbledon và Roland-Garros gây dựng truyền thống riêng, Vietnam Masters trở thành điểm hẹn của các tay vợt hàng đầu và là giải đấu mà cộng đồng pickleball quốc tế nhớ đến khi nhắc về Việt Nam.

Vietnam Masters | Petrolimex Cup 2026

Thời gian: 24 - 29/11/2026

Địa điểm: D-Joy Pickleball Nam Sài Gòn | 61 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Mỹ, TP.HCM