Những tình huống gọi bóng OUT của Lý Hoàng Nam tại VTV9 Pickleball Open 2026 đang gây tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng tay vợt này đã gọi bóng thiếu chính xác, thậm chí có những bình luận chỉ trích khá gay gắt.

Sau khi VTV9 Open khép lại, những đoạn video ghi lại các tình huống gọi bóng OUT của Lý Hoàng Nam bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên các hội nhóm pickleball. Đặc biệt là pha bóng diễn ra trong trận bán kết đôi nam Pro giữa Hoàng Nam - Tống Nhật Minh và Linh Giang - Nick Khamphi.

Trong đoạn video đang được cộng đồng mạng chia sẻ, bóng rơi trong sân sát vạch nhưng Lý Hoàng Nam lại hô OUT. Góc quay khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu bóng đã hoàn toàn ra ngoài hay vẫn chạm vạch. Tình huống nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh luận, với phần lớn bình luận dưới bài đăng bày tỏ sự không đồng tình với quyết định của Hoàng Nam.

Bài đăng nhận được hàng trăm lượt tương tác và gần 100 bình luận chỉ sau khoảng 10 giờ xuất hiện. Không ít người cho rằng bóng vẫn trong sân, thậm chí đặt nghi vấn về cách gọi bóng của tay vợt sinh năm 1997.

Một tài khoản bình luận: "Trận nào cũng hô out mà mình thấy nhiều trái in". Không ít người khác cũng bày tỏ sự bức xúc, cho rằng những pha gọi bóng của Hoàng Nam thiếu thuyết phục. Một số bình luận còn mang tính châm biếm như "Ngoài tầm với là out".

Các tình huống gây tranh cãi trong giải đấu VTV9 OpenCác tình huống gây tranh cãi trong giải đấu VTV9 Open

Dù vậy, cũng có những ý kiến thận trọng hơn khi cho rằng không thể xác định chính xác bóng IN hay OUT chỉ bằng góc quay được chia sẻ. "Nhìn góc quay này thì không thể xác định được bóng In/out chuẩn xác", một tài khoản nhận định. Một số người cũng thừa nhận Hoàng Nam thi đấu tốt, nhưng vẫn không đồng tình với những tình huống gọi bóng của anh.

Không chỉ tranh luận về vị trí bóng tiếp đất, nhiều bình luận còn đặt câu hỏi về vai trò của trọng tài. Có người cho rằng trọng tài cần can thiệp rõ ràng hơn trong những pha bóng nhạy cảm, đặc biệt ở các trận đấu quan trọng, thay vì để những quyết định gây tranh cãi tiếp tục xuất hiện.

Theo luật pickleball của USA Pickleball, trong những trận đấu có trọng tài nhưng không có giám biên, vận động viên vẫn chịu trách nhiệm gọi bóng OUT ở phần sân của mình. Bóng chạm vạch được tính là IN, ngoại trừ vạch kitchen trong tình huống giao bóng. Nếu không chắc chắn bóng đã hoàn toàn ra ngoài, quyết định phải có lợi cho đối thủ.

Lý Hoàng Nam sau đó tiếp tục thi đấu thành công và khép lại VTV9 Pickleball Open 2026 với cú đúp vô địch đôi nam và đôi nam nữ Pro. Dù vậy, những pha bóng gây tranh cãi trong trận bán kết vẫn đang khiến cộng đồng pickleball bàn tán.