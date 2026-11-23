Cập nhật thông tin trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 New Zealand tại U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 New Zealand vào lúc 22h30 ngày 23/11, trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng G FIFA U17 World Cup 2026. Đây được xem là cơ hội quan trọng để thầy trò HLV Cristiano Roland tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự sân chơi thế giới.

Ảnh: VFF

Thông tin trước trận đấu

Ở trận ra quân, U17 Việt Nam để thua U17 Bỉ với tỷ số 2-3. Dù không thể giành điểm, màn trình diễn của các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn nhận được nhiều đánh giá tích cực. Đội bóng áo đỏ gây bất ngờ khi sớm có bàn mở tỷ số nhờ pha lập công của Lê Sỹ Bách ngay phút thứ 4. Sau đó, Nguyễn Lực tiếp tục ghi bàn ở phút 84, giúp U17 Việt Nam khép lại trận đấu với hai lần xuyên thủng mành lưới đối phương.

Việc ghi được hai bàn vào lưới U17 Bỉ cho thấy khả năng tấn công và tinh thần thi đấu đáng khích lệ của thầy trò HLV Cristiano Roland. Tuy nhiên, thất bại ở trận mở màn cũng bộc lộ những hạn chế trong hệ thống phòng ngự, đặc biệt là khả năng chống bóng bổng, tranh chấp tay đôi và duy trì sự tập trung trước sức ép liên tục.

Ở lượt trận thứ hai, U17 Việt Nam sẽ đối đầu một đối thủ được đánh giá vừa sức hơn là U17 New Zealand. Đại diện châu Đại Dương cũng không có khởi đầu thuận lợi khi để thua U17 Mali với tỷ số 0-3. Kết quả này khiến cả hai đội đều chưa có điểm và buộc phải hướng đến một kết quả tích cực trong cuộc đối đầu trực tiếp.

Nhận định trận đấu

Theo nhận định, U17 New Zealand sở hữu lợi thế về thể hình, thể lực và khả năng tranh chấp. Đây là những yếu tố mà hàng phòng ngự U17 Việt Nam cần đặc biệt lưu ý. Đội bóng của HLV Martin Bullock cũng có kinh nghiệm tham dự World Cup U17 nhiều hơn khi đã 12 lần góp mặt ở giải đấu này.

Dù vậy, thất bại trước U17 Mali cho thấy New Zealand vẫn tồn tại những điểm yếu có thể khai thác. Nếu duy trì được khả năng phối hợp nhanh, sự linh hoạt trong những tình huống tấn công và tận dụng tốt các cơ hội, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra khác biệt.

Sau lượt trận đầu tiên, U17 Mali và U17 Bỉ cùng có 3 điểm, trong khi U17 Việt Nam và U17 New Zealand chưa giành được điểm nào. Theo thể thức giải đấu, bên cạnh hai đội đứng đầu mỗi bảng, 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất cũng giành quyền vào vòng 32 đội.

Vì vậy, cuộc chạm trán giữa U17 Việt Nam và U17 New Zealand mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tham vọng đi tiếp của cả hai đội. Một chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Cristiano Roland tạo lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh vé vào vòng knock-out, đồng thời mở ra cơ hội thiết lập cột mốc đáng nhớ cho bóng đá trẻ Việt Nam.