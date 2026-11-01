Hòa kịch tính New Zealand, U17 Việt Nam thắp lại hy vọng đi tiếp tại U17 World Cup.

Giành 1 điểm lịch sử sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở 3-3 trước U17 New Zealand, đội tuyển U17 Việt Nam đã tạm vươn lên vị trí thứ 3 bảng G, mở ra cơ hội lách qua khe cửa hẹp để tiến vào vòng knock-out U17 World Cup.

Cục diện bảng G hiện tại sau lượt trận thứ 2 (Ảnh: CMH)

Ở lượt trận thứ 2 rạng sáng 24/11 trên sân số 8 thuộc tổ hợp Aspire Zone (Doha), U17 Việt Nam đã trình diễn một tinh thần thi đấu đầy quả cảm. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn là U17 New Zealand, các học trò của bóng đá Việt Nam đã 3 lần rơi vào thế bị dẫn bàn nhưng đều kiên cường gỡ hòa thành công. Các pha lập công của Nguyễn Lực (phút 49), Đại Nhân (phút 58) và đặc biệt là bàn ấn định tỷ số 3-3 ở phút bù giờ 90+2 của Duy Khang đã giúp U17 Việt Nam thoát khỏi cảnh trắng tay, qua đó mang về điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự đấu trường U17 World Cup.

Kết quả này giúp U17 Việt Nam tạm thời thoát khỏi vị trí đáy bảng. Dù có cùng 1 điểm như U17 New Zealand, đại diện Đông Nam Á vẫn xếp trên ở vị trí thứ 3 nhờ nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại (-3 so với -4).

Cục diện bảng G sau lượt trận thứ 2 cũng chứng kiến bước ngoặt lớn ở cặp đấu còn lại khi U17 Mali xuất sắc lội ngược dòng đánh bại á quân châu Âu U17 Bỉ với tỷ số 2-1. Với 6 điểm tuyệt đối cùng lợi thế đối đầu trực tiếp trước U17 Bỉ (3 điểm), U17 Mali đã chính thức giành tấm vé đi tiếp đầu tiên với ngôi nhất bảng G mà không cần quan tâm đến kết quả lượt trận cuối.

Diễn biến này đang mang lại những lợi thế nhất định cho U17 Việt Nam trước lượt trận hạ màn vòng bảng. Khi đã chắc suất đầu bảng, U17 Mali nhiều khả năng sẽ xoay tua đội hình nhằm giữ sức cho vòng đấu loại trực tiếp, tạo điều kiện để U17 Việt Nam có thể toan tính và tìm kiếm kết quả thuận lợi. Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, việc U17 Bỉ vẫn đứng trước nguy cơ bị loại nếu sảy chân trước U17 New Zealand buộc nhà á quân châu Âu phải dốc toàn lực thi đấu, gián tiếp giảm bớt áp lực cạnh tranh cho thầy trò đội tuyển U17 Việt Nam trong cuộc đua giành vé đi tiếp.