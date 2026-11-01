Cục diện bảng G sau 2 lượt trận, cơ hội đi tiếp của U17 Việt Nam.

Trận đấu hoà 3-3 U17 New Zealand rạng sáng 24/11 không chỉ giúp U17 Việt Nam thoát khỏi kịch bản bị loại sớm mà còn thắp lại hy vọng giành vé vào vòng knock-out trước lượt trận hạ màn bảng G.

Cần phải nhấn mạnh rằng, nếu không có bàn gỡ hòa của Duy Khang phút 90+2 và chấp nhận thất bại 2-3 trước U17 New Zealand, hành trình của U17 Việt Nam tại giải đấu năm nay đã chính thức khép lại sớm một lượt trận. Chính khoảnh khắc tỏa sáng đúng lúc ấy đã giữ lại 1 điểm vô giá, giúp thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn còn quyền tự quyết và nuôi hy vọng lách qua khe cửa hẹp.

Duy Khang ghi bàn thắng thứ 3 cho U17 Việt Nam (Ảnh: VFF)

Sau hai lượt trận, cục diện bảng G đang phân hóa rõ rệt nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều biến số khó lường. U17 Mali đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội khi giành trọn 6 điểm và chắc chắn đứng nhất bảng, bất kể kết quả cuộc đối đầu với U17 Việt Nam ở lượt cuối ra sao. Trong khi đó, U17 Bỉ dù đang có 3 điểm vẫn chưa thể kê cao gối ngủ, còn cả U17 New Zealand lẫn U17 Việt Nam đều đang có 1 điểm trong tay và nguyên cơ hội đi tiếp.

Ở kịch bản lý tưởng và chắc chắn nhất, U17 Việt Nam sẽ tự định đoạt tấm vé đi tiếp trực tiếp nếu đánh bại Mali, đồng thời New Zealand thắng Bỉ và Việt Nam sở hữu hiệu số bàn thắng bại tốt hơn đại diện châu Đại Dương. Khi ấy, thầy trò HLV Roland sẽ cán đích ở vị trí nhì bảng G với 4 điểm, hiên ngang bước vào vòng knock-out mà không cần bận tâm tới kết quả ở các bảng đấu khác.

Trong trường hợp không thể chiếm ngôi nhì bảng, cánh cửa đi tiếp vẫn rộng mở với U17 Việt Nam thông qua nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, với mức độ khả thi giảm dần theo từng kịch bản.

Cụ thể, nếu Việt Nam thắng Mali còn Bỉ không thua New Zealand (hoặc New Zealand thắng Bỉ nhưng có hiệu số chung cuộc tốt hơn Việt Nam), chúng ta sẽ xếp thứ ba với 4 điểm cùng hiệu số từ 0 trở lên. Dù chưa thể khẳng định chắc chắn 100% về mặt lý thuyết, đây vẫn là cột mốc cực kỳ an toàn để đảm bảo một suất trong nhóm 8 đội hạng ba xuất sắc nhất.

Cơ hội sẽ trở nên hẹp hơn nếu U17 Việt Nam không thể giành trọn 3 điểm trước đội đầu bảng. Nếu hòa Mali và New Zealand không thắng được Bỉ, U17 Việt Nam sẽ đứng thứ ba với 2 điểm cùng hiệu số -1. Con số này chưa đủ để đảm bảo tấm vé đi tiếp nhưng chí ít vẫn giúp toàn đội duy trì hy vọng chờ đợi kết quả từ các bảng còn lại. Mong manh nhất là kịch bản cả Việt Nam lẫn New Zealand cùng trắng tay ở lượt cuối, khi đó Việt Nam vẫn xếp thứ ba nếu nhỉnh hơn đối thủ về hiệu số, nhưng vỏn vẹn 1 điểm cùng hiệu số từ -2 trở xuống sẽ khiến cơ hội đi tiếp trở nên vô cùng mong manh.

Ngược lại, hành trình của U17 Việt Nam sẽ chính thức khép lại ngay sau vòng bảng nếu rơi vào một trong hai tình huống bất lợi: Việt Nam hòa Mali trong khi New Zealand đánh bại Bỉ, hoặc Việt Nam để thua Mali còn New Zealand giành được ít nhất 1 điểm trước Bỉ.