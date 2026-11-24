Những tranh cãi về cách hô IN/OUT trên sân pickleball đang đặt ra một câu hỏi lớn hơn chuyện thắng thua: điều gì xảy ra khi người tuân thủ luật có nguy cơ chịu bất lợi trước những đối thủ sẵn sàng giành điểm bằng mọi giá?

Sau một giải pickleball vừa khép lại, rất nhiều đoạn video ghi lại các pha bóng sát vạch trong sân cùng việc "call OUT" tiếp tục gây tranh luận trên mạng xã hội. Có người cho rằng bóng vẫn trong sân, người khác nhận định góc quay chưa đủ để xác định chính xác. Dù chưa thể kết luận về tính đúng sai hay động cơ của người trong cuộc, những tình huống ấy vẫn gợi ra một vấn đề lớn hơn về văn hóa thi đấu, đặc biệt khi quyền đưa ra phán quyết có thể nằm trong tay chính người được hưởng lợi từ quyết định đó.

Những hình ảnh đang gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng Pickleball Việt Nam

Khi quyền hô OUT đi kèm trách nhiệm trung thực

Theo luật USA Pickleball, việc xác định bóng IN hay OUT không hoàn toàn thuộc trách nhiệm của trọng tài. Ngay cả trong những trận có trọng tài chính nhưng không bố trí giám biên, vận động viên vẫn chịu trách nhiệm gọi bóng ngoài ở phần sân của mình. Người đang cạnh tranh từng điểm số vì thế đồng thời được trao quyền đưa ra phán quyết ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả.

Tình huống call OUT từng gây tranh cãi trong trận đấu giữa Hoàng Nam và Vinh Hiển tại PPA Tour Asia tổ chức tại Việt Nam

Bộ luật USA Pickleball 2026 dành riêng Điều 8.D cho quy tắc đạo đức khi xác định bóng trong hay ngoài sân, yêu cầu mọi tình huống không chắc chắn phải được xử lý theo hướng có lợi cho đối thủ. Điều 8.E quy định người chơi chỉ được hô OUT khi nhìn rõ khoảng trống giữa bóng và vạch, còn Điều 8.F.3 quy định thời điểm phải đưa ra tiếng hô, nhằm hạn chế việc người chơi trì hoãn phán quyết để chờ xem diễn biến pha bóng có lợi cho mình hay không. Điều 8.G cho phép vận động viên sửa quyết định của mình hoặc đồng đội theo hướng bất lợi cho đội nhà.

Quyết định của vận động viên cũng không phải lúc nào cũng là cuối cùng. Theo Điều 19.D đến 19.G, các vận động viên có quyền khiếu nại với trọng tài về tình huống hô OUT kết thúc pha bóng. Nếu trọng tài quan sát rõ bóng vẫn trong sân, phán quyết OUT bị bác bỏ và đội hô sai bị tính lỗi. Nếu trọng tài không thể xác định điểm rơi, phán quyết ban đầu của người chơi thường được giữ nguyên, còn khi cả người chơi lẫn trọng tài đều không nhìn rõ thì bóng được tính IN.

Những nguyên tắc ấy cho thấy sự trung thực đã được đặt ngay trong luật thi đấu. Song một tiếng hô OUT sai chưa đủ để kết luận người chơi cố tình gian lận, bởi tốc độ bóng, góc quan sát và khả năng nhận thức đều có thể dẫn đến sai sót. Vấn đề nằm ở chỗ người chơi có chấp nhận dành lợi thế cho đối thủ khi bản thân không chắc chắn, hay vẫn lựa chọn giữ điểm số cho mình.

Năm 2005, tại Rome Masters, tay vợt quần vợt Andy Roddick đang nắm 3 match point trước Fernando Verdasco. Khi giám biên xác định cú giao bóng thứ hai của đối thủ ra ngoài, Roddick kiểm tra dấu bóng trên sân đất nện và thông báo rằng bóng thực tế chạm vạch. Trận đấu tiếp tục và Verdasco ngược dòng giành chiến thắng. Roddick hoàn toàn có thể im lặng để đi tiếp, nhưng anh chọn từ chối một chiến thắng không thuộc về mình.

Andy Roddick từng để lại 1 câu chuyện đẹp về tinh thần fair-play trong thi đấu thể thao

Khi người trung thực bắt đầu cảm thấy mình chịu thiệt

Khát khao chiến thắng luôn là động lực quan trọng trong thể thao đỉnh cao, và áp lực ấy càng rõ khi danh hiệu gắn liền với tiền thưởng, hợp đồng tài trợ và vị thế cá nhân. Đây chính là nghịch lý của cơ chế tự hô bóng. Luật yêu cầu người chơi dành lợi thế cho đối thủ khi có nghi ngờ, nhưng việc tuân thủ nguyên tắc ấy phụ thuộc phần lớn vào ý thức của từng người.

Nếu thiếu cơ chế kiểm chứng hiệu quả, một người có thể đánh mất điểm số vì làm đúng, trong khi người khác lại hưởng lợi từ việc cố tình làm sai. Một vận động viên chấp nhận mất điểm vì không chắc bóng ra ngoài khi ấy sẽ tự hỏi tại sao mình phải làm vậy, và ngay cả người vốn tuân thủ luật cũng có nguy cơ thay đổi cách hành xử để cạnh tranh.

Văn hóa thi đấu còn chịu ảnh hưởng từ cách ứng xử của những người xung quanh. Nếu một quyết định gây tranh cãi luôn được đồng đội cổ vũ hoặc người hâm mộ bênh vực, người chơi có thể dần xem việc giành được điểm bằng mọi giá quan trọng hơn tinh thần thể thao cao thượng. Ngược lại, việc chủ động nhận bất lợi về mình trong những tình huống không rõ ràng nếu được trân trọng, cổ vũ sẽ góp phần củng cố tinh thần chơi đẹp, trung thực trong thể thao.

Môi trường fair-play ấy còn có ý nghĩa đối với quá trình trưởng thành của các vận động viên trẻ. Một nghiên cứu phân tích dữ liệu từ 7.726 VĐV dưới 18 tuổi trên tạp chí Journal of Youth and Adolescence năm 2019 đã kết luận: Cách ứng xử của đồng đội có ảnh hưởng đến các VĐV trẻ nhiều hơn so với huấn luyện viên hay văn hóa chung của câu lạc bộ.

Nghiên cứu không trực tiếp diễn ra tại Việt Nam, nhưng kết quả gợi ra một nguy cơ đáng suy ngẫm. Khi những hành vi thiếu trung thực thường xuyên được dung túng, thế hệ trẻ có thể dần xem đó là chuyện bình thường trong thi đấu. Đây là vấn đề nghiêm trọng trong bối cảnh Pickleball Việt Nam đang có ngày càng nhiều tài năng trẻ hướng tới các sân chơi quốc tế.

Khi sự công bằng cần được bảo vệ bằng luật và công nghệ

Không thể đặt toàn bộ trách nhiệm xây dựng văn hóa trung thực lên vai vận động viên. Khi pickleball ngày càng chuyên nghiệp, công tác tổ chức và điều hành cũng phải theo kịp, và việc để người đang trực tiếp cạnh tranh tự đưa ra phán quyết có lợi cho mình, đặc biệt ở các trận quan trọng, cần đi kèm cơ chế giám sát đủ tin cậy.

Pickleball chuyên nghiệp thế giới đã thay đổi theo hướng này. Bộ luật UPA-A 2026-2027, áp dụng cho PPA Tour và Major League Pickleball (MLP), quy định phạt người hô OUT sai khi tình huống được xem lại, đồng thời phạt cả bên khiếu nại không thành công, với mức xử lý từ mất quyền hội ý đến xử điểm cho đối thủ. Người hô sai và người khiếu nại bừa đều phải trả giá, thay vì để người trung thực một mình gánh thiệt. Bên cạnh trọng tài, các công nghệ xác định điểm rơi như Owl AI và PlayReplay cũng đã được đưa vào các giải đấu thuộc hệ thống này.

Công nghệ đang dần được áp dụng tại PPA và MLP Mỹ

Pickleball Việt Nam đã được chứng kiến tác động của công nghệ ngay trên sân nhà. Tại PPA Asia 500 HCM hồi tháng 8, hệ thống xem lại video với 8 camera ghi nhận 43 lượt xem lại sau 4 ngày thi đấu. Trong 18 yêu cầu do vận động viên đưa ra, có 11 yêu cầu thành công, nghĩa là hơn một nửa số tình huống bị khiếu nại đã được đảo ngược khi có hình ảnh kiểm chứng.

Ở Việt Nam cũng bắt đầu áp dụng công nghệ hình ảnh vào một số giải đấu

Không phải giải đấu nào cũng đủ kinh phí áp dụng công nghệ hiện đại. Nhưng việc bố trí giám biên tại các trận quan trọng, quy định rõ quyền hạn giữa trọng tài và vận động viên, cùng quy trình khiếu nại minh bạch là những giải pháp có thể thực hiện từng bước. Người chơi cần biết trước quyết định nào được phép xem xét lại, ai có thẩm quyền đưa ra kết luận cuối cùng và bằng chứng nào được chấp nhận. Một cơ chế trọng tài đáng tin cậy vừa hạn chế hành vi cố tình giành lợi thế sai luật, vừa bảo vệ vận động viên trước những nghi ngờ thiếu căn cứ.

Sau cùng, sự trung thực vẫn là lựa chọn của mỗi vận động viên, như cách Roddick từng từ chối một chiến thắng không thuộc về mình. Nhưng trách nhiệm của một nền thể thao chuyên nghiệp là vạch rõ ranh giới giữa khát khao chiến thắng và chiến thắng bằng mọi giá, để người lựa chọn đúng không phải chịu thiệt trước những người sẵn sàng bước qua ranh giới ấy.