Georgina Rodriguez gây sốt với set đồ tập luyện ôm sát, khéo khoe cơ lưng săn chắc.

Mới đây, Georgina Rodriguez - vợ siêu sao Ronaldo khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi chia sẻ hình ảnh khoe trọn vóc dáng săn chắc trong bộ đồ tập gym bó sát.

Nàng WAG sở hữu tới 77,6 triệu lượt theo dõi hai dòng máu Argentina - Tây Ban Nha đăng tải hai bức ảnh ghép cạnh nhau, phô diễn đường cong ở cả góc chụp từ phía sau lẫn góc nghiêng. Ở tuổi 32, mỹ nhân này tự tin diện một set đồ thể thao màu đen ôm sát cơ thể làm nổi bật phần cơ lưng săn chắc mà còn để lộ chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên tay.

Vóc dáng nóng bỏng của vợ Ronaldo (Ảnh: IG)

Vóc dáng nóng bỏng của Georgina dù đã 2 lần sinh nở (Ảnh: IG)

Loạt ảnh nóng bỏng này được đăng tải chỉ vài tháng sau đám cưới cổ tích của cô và siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo tại Bồ Đào Nha. Nhìn lại hành trình gắn bó, cặp đôi lần đầu gặp gỡ tại Madrid vào năm 2016, thời điểm Ronaldo đang ở đỉnh cao phong độ trong màu áo Real Madrid còn Georgina làm nhân viên tại một cửa hàng thời trang Gucci.

Sau nhiều năm đồng hành, cả hai đã cùng nhau xây dựng một đại gia đình viên mãn. Ngoài hai cô con gái chung là Alana Martina (sinh năm 2017) và Bella Esmeralda (sinh năm 2022), Georgina còn cùng chồng nuôi dạy ba người con riêng của Ronaldo là Cristiano Jr cùng cặp song sinh Eva và Mateo. Toàn bộ năm người con đều đã có mặt để chung vui trong ngày trọng đại của bố mẹ tại quê nhà Bồ Đào Nha.

Ronaldo và vợ có tổ ấm viên mãn (Ảnh: IG)

Hiện tại, đại gia đình của CR7 đang định cư tại thủ đô Riyadh (Ả Rập Xê Út) để thuận tiện cho việc thi đấu của anh tại câu lạc bộ Al-Nassr. Ở tuổi 41, huyền thoại của Manchester United và Real Madrid vẫn cho thấy hiệu suất săn bàn đáng nể. Ronaldo đã nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên con số 986 – chỉ còn cách cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng đúng 14 pha lập công nữa.