Bơi Quân đội thiết lập kỷ lục Quốc gia mới nội dung 4x100m tiếp sức hỗn hợp nam nữ.

Trên đường đua xanh Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, đội bơi tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ của đoàn Quân đội đã tạo nên một cột mốc lịch sử mới. Với đội hình quy tụ những gương mặt xuất sắc gồm Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Thúy Hiền và đặc biệt là sự kết hợp của hai chị em Nguyễn Thị Ánh Viên – Nguyễn Quang Thuấn, các kình ngư không chỉ xuất sắc giành tấm Huy chương Vàng danh giá mà còn xô đổ cả kỷ lục Quốc gia lẫn kỷ lục Đại hội.

4 kình ngư mang về HCV cho đoàn quân đội (Ảnh: Bùi Lượng)

Bước vào chung kết nội dung 4x100m tiếp sức hỗn hợp nam nữ, cuộc đua sớm định hình là màn so kè quyết liệt giữa ba thế lực hàng đầu của bơi lội Việt Nam là Quân đội, Đà Nẵng và TP.HCM. Nhận trọng trách xuất phát ở lượt bơi đầu tiên (100m ngửa), Trần Hưng Nguyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi chạm thành bể đầu tiên với thông số 56 giây 80, tạo lợi thế tâm lý và điểm số quan trọng cho các đồng đội phía sau.

Tuy nhiên, kịch tính được đẩy lên cao ở lượt bơi thứ hai (100m ếch). Trước toan tính chiến thuật táo bạo từ phía đoàn Đà Nẵng khi tung một kình ngư nam vào tranh tài ở cự ly này, tài năng trẻ Nguyễn Thúy Hiền đã gặp không ít bất lợi và để đối thủ vượt lên dẫn trước. Dẫu vậy, nỗ lực bám đuổi kiên cường của nữ kình ngư 17 tuổi giúp đoàn Quân đội không bị bỏ lại quá xa, giữ trọn vẹn cơ hội lật ngược thế cờ.

Bước ngoặt quyết định của cuộc đua chính thức xuất hiện ở lượt bơi thứ ba (100m bướm) với sự góp mặt của Nguyễn Quang Thuấn. Quang Thuấn đã có màn bứt tốc đầy mạnh mẽ, xé nước vượt qua các đối thủ để đòi lại ngôi đầu cho đoàn Quân đội. Cú bứt phá ngoạn mục này giúp Quân đội đạt thông số tích lũy 3 phút 02 giây 44 sau ba lượt bơi, đồng thời tạo ra khoảng cách an toàn lên tới 6 giây so với đội xếp thứ hai là Đà Nẵng.

Ánh Viên - Quang Thuấn kết hợp cùng Hưng Nguyên - Thuý Hiền (Ảnh: Bùi Lượng)

Với lợi thế quá lớn mà em trai và các đồng đội đã dày công thiết lập, Nguyễn Thị Ánh Viên bước vào lượt bơi cuối cùng (100m tự do) với tâm thế đầy chủ động và tự tin. Trước sự bám đuổi quyết liệt của kình ngư TP.HCM cùng đại diện đến từ Đà Nẵng, "tiểu tiên cá" vẫn duy trì nhịp độ ổn định và bản lĩnh về đích với 3 phút 58 giây 95 giúp đội tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ đoàn Quân đội bước lên bục cao nhất. Đáng chú ý, thông số này đã phá sâu kỷ lục Quốc gia cũ (4 phút 01 giây 01) tới 2,06 giây và vượt qua kỷ lục Đại hội trước đó (4 phút 02 giây 13) tới 3,18 giây. Chiến thắng này không chỉ là quả ngọt từ sự phối hợp nhịp nhàng, tính toán chiến thuật hợp lý của tập thể bơi lội Quân đội, mà còn là dấu ấn khó quên đánh dấu màn tái xuất rực rỡ của Ánh Viên bên cạnh người em trai tài năng Nguyễn Quang Thuấn.