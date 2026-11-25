U17 World Cup 2026 xác định 11 đội vào vòng 1/16.

Sau khi lượt trận thứ hai vòng bảng FIFA U17 World Cup 2026 khép lại vào đêm 24/11, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã chính thức xác nhận 11 đội tuyển đầu tiên giành quyền góp mặt ở vòng 1/16. Danh sách các đội sớm đi tiếp gồm U17 Hàn Quốc, U17 Hy Lạp, U17 Uruguay, U17 Italy, U17 Tây Ban Nha, U17 Mali, U17 Venezuela, U17 Serbia, U17 Mexico, U17 Brazil và U17 Colombia.

Trong số những cái tên vượt qua vòng bảng sớm, U17 Hàn Quốc tại bảng B là đội đầu tiên ghi danh vào vòng loại trực tiếp nhờ hai chiến thắng thuyết phục trước Uganda và New Caledonia. Tuy nhiên, tâm điểm về mặt chuyên môn lại thuộc về U17 Tây Ban Nha. Đại diện châu Âu phô diễn sức mạnh tấn công đáng gờm khi toàn thắng cả hai lượt trận và sở hữu hiệu số lên tới +20, nổi bật là chiến thắng hủy diệt 15-0 trước U17 Fiji.

Tại châu Á, U17 Hàn Quốc đã giành vé vào vòng 32 đội (Ảnh: FIFA)

Ở các bảng đấu khác, cục diện sớm ngã ngũ tại hai bảng K và L. Tại bảng K, U17 Mexico và U17 Venezuela cùng nhau đoạt vé đi tiếp chỉ sau hai lượt trận. Kịch bản tương tự diễn ra ở bảng L khi hai trận toàn thắng của U17 Colombia và U17 Serbia chính thức khép lại cơ hội cạnh tranh hai vị trí dẫn đầu của đại diện châu Á là U17 Nhật Bản – đội bóng đang xếp thứ ba với 0 điểm.

Tại bảng G, nơi có sự góp mặt của U17 Việt Nam, U17 Mali đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội khi đánh bại cả U17 New Zealand lẫn U17 Bỉ để trở thành đội đầu tiên của bảng đấu giành vé đi tiếp. Đại diện châu Phi cũng chính là thử thách cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland ở lượt trận hạ màn diễn ra vào ngày 26/11. Để tự quyết tấm vé vào vòng 1/16, Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng các đồng đội buộc phải giành chiến thắng trước U17 Mali. Trong trường hợp chỉ có được một kết quả hòa, U17 Việt Nam sẽ phải nín thở chờ đợi kết quả từ các bảng đấu khác để cạnh tranh suất đi tiếp dành cho nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

U17 World Cup 2026 là kỳ giải quy tụ 48 đội tuyển tham dự, được chia thành 12 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Theo thể thức của FIFA, 24 đội xếp nhất, nhì ở mỗi bảng cùng 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền bước vào vòng đấu loại trực tiếp.