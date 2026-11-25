Doãn Hải My, Chu Thanh Huyền gây chú ý khi tiếp lửa cho CAHN trên sân Hàng Đẫy.

Không chỉ sôi động bởi những diễn biến hấp dẫn dưới sân, khán đài sân Hàng Đẫy trong trận đấu của CLB Công an Hà Nội (CAHN) gặp Vissel Kobe tại AFC Champions League Elite 2026/27 còn thu hút sự quan tâm khi có sự xuất hiện của hai nàng WAGs nổi tiếng là Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền.

Trong khi bà xã Đoàn Văn Hậu – Doãn Hải My ghi điểm với vẻ ngoài năng động, trẻ trung khi diện áo khoác kéo khóa màu xám nhạt phối cùng quần jeans sáng màu thì Chu Thanh Huyền – bà xã Nguyễn Quang Hải lại mang đến nét dịu dàng, cuốn hút với mái tóc dài thẳng mượt.

Doãn Hải My - Chu Thanh Huyền xuất hiện trên sân Hàng Đẫy

Thanh Huyền gây chú ý với mái tóc thẳng mượt

Cả hai ngồi cùng một khu trên khán đài

Thanh Huyền trò chuyện cùng người đại diện của Quang Hải

Người nhà của dàn ngoại binh CAHN FC

Sự hiện diện của hai gương mặt quen thuộc diễn ra trong một buổi tối giàu cảm xúc của đội bóng ngành Công an. Dù sớm gặp sóng gió khi Alan Grafite đá hỏng phạt đền ở những phút đầu và thủ môn Nguyễn Filip phải rời sân vì chấn thương ở phút 25 nhường chỗ cho Vũ Thành Vinh, CAHN vẫn vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Stefan Mauk cuối hiệp 1 cùng cú đúp của Brayan Perea đầu hiệp 2, xen giữa là pha rút ngắn tỷ số của Erik Lima bên phía Vissel Kobe.

Chung cuộc, đoàn quân của HLV Mano Polking quật ngã đội đầu bảng khu vực phía Đông Vissel Kobe với tỷ số 3-1, qua đó chấm dứt chuỗi 4 trận thắng liên tiếp của đối thủ và nâng tổng điểm lên 7 sau 5 lượt trận. Chiến thắng ấn tượng cùng sự cổ vũ nhiệt tình từ khán đài Hàng Đẫy đã tạo thêm cú hích tinh thần lớn cho CAHN trước chuyến làm khách trước Kashiwa Reysol vào ngày 1/12/2026.

CLB CAHN giành chiến thắng 3-1 trước Vissel Kobe

Ảnh: MD