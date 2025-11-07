Vạch trần 4 tín hiệu ung thư thận qua làn da, bác sĩ: "Đừng chỉ biết kiểm tra nước tiểu"

Khi nhắc đến ung thư thận, nhiều người thường nghĩ ngay đến các dấu hiệu kinh điển như tiểu máu hoặc đau lưng. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo rằng ung thư thận, đặc biệt ở giai đoạn sớm, có thể ngụy trang bằng những thay đổi âm thầm trên làn da mà ít ai ngờ tới.

Bác sĩ chuyên khoa tiết niệu Lu Jinheng (Đài Loan, Trung Quốc) nhắc nhở: "Làn da là cơ quan lớn nhất của cơ thể, thường phản ánh chính xác tình trạng sức khỏe nội tạng. Việc chỉ tập trung kiểm tra nước tiểu mà bỏ qua những tín hiệu từ da hay một số cơ quan khác có thể dẫn đến chẩn đoán muộn".

Dưới đây là 4 tín hiệu bất thường trên làn da cảnh báo ung thư thận, bệnh thận nặng mà bạn cần lưu ý:

1. Ngứa da dai dẳng không rõ nguyên nhân

Ngứa da là một triệu chứng rất phổ biến, thường do dị ứng hoặc các bệnh da liễu. Nhưng nếu bạn bị ngứa toàn thân kéo dài, dai dẳng, không đáp ứng với các loại thuốc bôi ngoài da thông thường và không có nguyên nhân rõ ràng (như phát ban hoặc mề đay), đây có thể là dấu hiệu suy thận.

Ảnh minh họa

Khi chức năng thận suy giảm do khối u (ung thư) chèn ép hoặc tấn công, các chất độc, đặc biệt là ure và phosphat, sẽ tích tụ trong máu thay vì được lọc thải. Sự tích tụ này kích thích các đầu dây thần kinh dưới da, gây ra cảm giác ngứa ngáy dữ dội. Đây là một trong những triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân ung thư thận giai đoạn muộn hoặc suy thận nặng.

2. Xuất hiện các khối u dưới da (Nốt sần)

Trong một số trường hợp hiếm gặp nhưng nguy hiểm, ung thư thận có thể di căn (lây lan) đến da. Đây thường là dấu hiệu của bệnh ở giai đoạn tiến triển.

Di căn da từ ung thư thận thường xuất hiện dưới dạng các nốt sần hoặc khối u nhỏ, cứng dưới da. Các nốt sần này có thể có màu đỏ, tím hoặc màu da, và thường không gây đau. Chúng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, nhưng hay gặp nhất ở vùng bụng, ngực hoặc lưng. Nếu bạn phát hiện bất kỳ khối u dưới da nào mới xuất hiện, phát triển nhanh và không phải là mụn nước thông thường, cần phải kiểm tra toàn diện để loại trừ di căn ung thư.

3. Bầm tím hoặc chảy máu dưới da bất thường

Ảnh minh họa

Ung thư thận đôi khi có thể gây ra sự thay đổi trong hệ thống đông máu của cơ thể. Tình trạng này có thể biểu hiện qua việc dễ bầm tím (dù chỉ va chạm nhẹ) hoặc xuất hiện các đốm xuất huyết (petechiae) dưới da.

Một mặt, ung thư có thể giải phóng các chất làm ảnh hưởng đến chức năng tiểu cầu hoặc yếu tố đông máu. Mặt khác, nếu khối u thận sản xuất quá nhiều EPO, nó có thể dẫn đến tăng hồng cầu (polycythemia), làm tăng độ nhớt của máu, ảnh hưởng đến tuần hoàn và gây ra các vấn đề về da liễu. Dễ bầm tím bất thường là một dấu hiệu cảnh báo không chỉ ung thư thận mà còn nhiều bệnh lý ác tính khác.

4. Da mặt và toàn thân có màu vàng xám hoặc xám đất sét

Da có màu vàng thường khiến người ta nghĩ đến bệnh gan, nhưng ung thư thận cũng có thể gây ra hiện tượng thay đổi màu da bất thường.

Ảnh minh họa

Khi ung thư thận phát triển, nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tạo máu của cơ thể, dẫn đến thiếu máu. Thận sản xuất hormone erythropoietin (EPO), chịu trách nhiệm kích thích tủy xương tạo hồng cầu. Ung thư có thể làm rối loạn quá trình này, khiến số lượng hồng cầu giảm. Thiếu máu lâu ngày khiến da mặt và cơ thể trở nên xanh xao, nhợt nhạt hoặc chuyển sang màu vàng xám hoặc xám đất sét (grayish-yellow), một sự thay đổi màu sắc tế nhị nhưng rõ rệt so với bình thường.

Nguồn và ảnh: Skypost, Sohu