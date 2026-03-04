Vác cả máy xay thịt đến bệnh viện cầu cứu sau tai nạn kinh hoàng

Trong ca trực khẩn cấp tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các bác sĩ tiếp nhận người phụ nữ 36 tuổi, chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Chí Linh, trong tình trạng bàn tay phải vẫn mắc kẹt nguyên trong máy xay thịt.

Tai nạn xảy ra khi chị làm việc tại bếp ăn. Bàn tay bị cuốn sâu vào trục nghiền, tổn thương gần như toàn bộ chu vi, phần mềm dập nát nghiêm trọng. Do cấu tạo kim loại của thiết bị che lấp vùng bị nạn, hình ảnh X-quang thông thường không thể đánh giá chính xác mức độ tổn thương xương và mạch máu.

Êkíp quyết định đưa bệnh nhân vào phòng mổ cấp cứu để tháo rời từng bộ phận của máy. Trong quá trình phẫu thuật, hệ thống C-arm được sử dụng nhằm quan sát trực tiếp cấu trúc xương, khớp và gân trong thời gian thực.

Bác sĩ xử trí cho ca bệnh.

Theo TS.BS Trần Mạnh Hùng, Khoa Phẫu thuật Chi dưới, tổn thương quá nặng, các mạch máu và mô mềm không còn khả năng phục hồi. Dù được sơ cứu và chuyển viện kịp thời, bác sĩ buộc phải cắt cụt 1/3 dưới cẳng tay phải để ngăn nguy cơ nhiễm trùng , hoại tử lan rộng và biến chứng đe dọa tính mạng.

Tai nạn liên quan máy xay, máy nghiền trong các cơ sở chế biến thực phẩm không hiếm gặp. Chỉ một thao tác chủ quan như đưa tay trực tiếp vào miệng máy khi thiết bị đang vận hành cũng có thể dẫn đến hậu quả nặng nề.

Chuyên gia khuyến cáo người lao động tuyệt đối ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh hoặc xử lý kẹt, sử dụng dụng cụ chuyên dụng để đẩy thực phẩm thay vì dùng tay, đồng thời trang bị bảo hộ và kiểm tra định kỳ thiết bị.

Khi sự cố xảy ra, việc đầu tiên cần làm là cắt điện ngay lập tức, sơ cứu đúng cách và nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở có chuyên môn sâu về chấn thương chi để tăng cơ hội bảo tồn chức năng. Trong nhiều trường hợp, chỉ vài phút chậm trễ có thể quyết định việc giữ lại hay mất đi một phần cơ thể.