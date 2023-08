V (BTS) hoá trai suy tình trong MV mới, lập tức “san bằng” kỷ lục lượt xem với em út Jung Kook

Đúng 0 giờ ngày 10/8 (theo giờ Hàn Quốc), V (BTS) trình làng MV Love Me Again, đánh dấu cho màn ra mắt dưới tư cách nghệ sĩ solo. Love Me Again là sản phẩm đầu tiên của chuỗi MV thuộc mini album Overlay, được V và đội ngũ hàng đầu, bao gồm GĐST Min Hee Jin chỉ đạo hình ảnh. Sau khi tung phiên bản music video, Love Me Again cùng Rainy Days - 2 ca khúc mở đường sẽ chính thức được phát hành trên các nền tảng nhạc số vào ngày 11/8.

V "Love Me Again" Official MV

Love Me Again là bài hát RnB nhẹ nhàng, đầy lôi cuốn. Không trưng trổ quá nhiều âm thanh mạnh mẽ, bản phối tinh tế để chất giọng Baritone trầm ấm, đặc trưng của V tỏa sáng. Giọng ca chính BTS thể hiện tình yêu mãnh liệt, không thể thay thế qua phần lyrics như "bóp nghẹt": "Lúc nào anh cũng nghĩ về em. Em đang ở đâu, em đang ở bên ai. Mất em, không còn bên nữa. Anh ước em sẽ yêu anh một lần nữa. Không, anh chẳng muốn yêu ai khác ngoài em".

V và hình ảnh mới lạ được chỉ đạo bởi Min Hee Jin trong MV mở đường album Layover

V đã hoá thành chàng trai ngây ngốc chạy theo tình yêu tan vỡ. Không gian âm nhạc ma mị, sâu lắng cùng ca từ da diết như khiến con tim thổn thức theo "bản thể" si tình của V trong Love Me Again. Câu chuyện của Love Me Again được khán giả cực kì quan tâm, liên tục chia sẻ về phần ca từ ý nghĩa đến đau lòng V truyền tải qua ca khúc này.

V đã hoá thành chàng trai ngây ngốc chạy theo tình yêu tan vỡ trong Love Me Again

Love Me Again đơn giản chỉ là thước phim mơ ảo như mộng, đưa người xem tập trung vào giai điệu và nhân vật chính

Tạo hình tinh tế với mái tóc vàng phủ mặt, áo sequin lấp lánh giúp V thành công hoá thân vào hình tượng popstar của những năm 1970

Không xây dựng cốt truyện ẩn ý cùng những set quay hoành tráng, cầu kì, Love Me Again đơn giản chỉ là thước phim mơ ảo như mộng, đưa người xem tập trung vào giai điệu và nhân vật chính - là V. Khung hình dựng theo phong cách thập niên cũ, ánh đèn xanh đỏ, những vật dụng quen thuộc như micro, tivi đời đầu và điểm đặc biệt là sân khấu được dựng đơn độc trong 1 hang động thạch nhũ, tô vẽ cho Love Me Again màu sắc hoài cổ, và khẳng định đậm nét phong cách sáng tạo của Min Hee Jin. Tạo hình tinh tế với mái tóc vàng phủ mặt, áo sequin lấp lánh giúp V thành công hoá thân vào hình tượng popstar của những năm 1970.

Dù chưa phát hành nhạc số, nhưng chỉ với YouTube, Love Me Again đã nhanh chóng phủ sóng top trending của nhiều quốc gia

Ngay sau khi lên sóng, Love Me Again lập tức thu về 1 triệu lượt xem chỉ sau 7 phút. V "san bằng" kỷ lục idol Kpop có MV đạt cột mốc này nhanh nhất YouTube với em út Jung Kook trước đó tạo nên với Seven. MV solo đầu tay của V cũng phá đảo kỷ lục được 1 triệu lượt yêu thích chỉ sau 36 phút. Dù chưa phát hành nhạc số, nhưng chỉ với YouTube, V đã nhanh chóng phủ sóng top trending của nhiều quốc gia. Trong đó tại Việt Nam hiện đã leo lên vị trí #5 thịnh hành bảng âm nhạc sau nửa ngày lên sóng, với 9,2 triệu lượt xem.