Nghi vấn V (BTS) viết về Jennie trong bài hát mới: ''Anh sẽ từ bỏ tất cả, vì chúng ta''

Ngày 8/8 vừa qua, V đã tung tracklist album đầu tay mang tên Layover. Album đánh dấu tư cách nghệ sĩ solo cho giọng ca chính BTS bao gồm 6 track, 5 ca khúc. Đội ngũ tạo nên Layover gây chú ý khi có sự góp mặt của Min Hee Jin dưới vai trò chỉ đạo hình ảnh. Ngoài sự tò mò, háo hức dành cho sản phẩm mới của V, sự chú ý của cư dân mạng đã đổ dồn vào một chi tiết khác.

V đã tung tracklist album đầu tay mang tên Layover sẽ ra mắt vào ngày 8/9

Trong 5 ca khúc được tiết lộ, For Us đang được bàn tán nhiều nhất. Bởi lẽ, một phần lyrics For Us khiến dân tình đồn đoán V đang viết về Jennie (BLACKPINK). Tháng 5/2023, cặp đôi vàng làm MXH bùng nổ bởi cái nắm tay không ngần ngại giữa lòng Paris. Cả 2 công ty chủ quản đều im lặng mặc loạt tin đồn đã dấy lên từ đầu 2022, sau sự kiện chấn động này, truyền thông đều khẳng định V và Jennie là một đôi.

Trong 5 ca khúc được tiết lộ, For Us đang được bàn tán nhiều nhất. Bởi lẽ, một phần lyrics For Us khiến dân tình đồn đoán V đang viết về Jennie (BLACKPINK)

Cụ thể, lyrics của ca khúc For Us có đoạn viết như sau: ''Now you’re in California. I’m still waiting for us. Will you change your mind. I would give it all up. For us''. (Tạm dịch: Hiện tại em đang ở California. Anh vẫn đang đợi chúng ta. Em sẽ thay đổi ý định chứ. Anh sẽ từ bỏ tất cả. Vì chúng ta''. Jennie từng chia sẻ căn nhà tại L.A, và khoe cuộc sống thoải mái của cô nàng mỗi khi ở lại đây. Có thể thấy, California với Jennie là một nơi đặc biệt.

Jennie từng chia sẻ căn nhà tại L.A, và khoe cuộc sống thoải mái của cô nàng mỗi khi ở lại đây

Do đó, dân tình đồn đoán bài hát này V viết về Jennie. Thời điểm trong ca khúc còn được ''mổ xẻ" theo dòng thời gian lúc việc hẹn hò chưa thể công khai. Câu hát ''anh vẫn đang đợi 'chúng ta''' như ý định V muốn xác nhận tin hẹn hò, và không ngại ''từ bỏ tất cả".

Ngoài bài hát For Us, V còn khiến fan "rần rần" với hình ảnh quảng bá cho album Layover. Nhiều người tinh ý nhận ra, nam idol đã đeo vòng cổ Foundrae - món phụ kiện được cho là đồ đôi với Jennie gây sốt làng mốt những tháng qua. Chiếc vòng cổ này được V và Jennie đeo nhiều lần, trong cả các dịp quan trọng xuất hiện trước công chúng.

V đã đeo vòng cổ Foundrae - món phụ kiện được cho là đồ đôi với Jennie trong ảnh quảng bá album

Cư dân mạng chia thành nhiều luồng tranh luận, số đông tin vào ẩn ý V viết về Jennie trong bài hát mới. Nhưng một số fan cho rằng chưa thể đưa ra kết luận vội vã chỉ sau 1 đoạn lời. Chưa kể, những chi tiết chứng minh cũng mơ hồ, khó xác thực.