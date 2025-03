Uống nước cốt chanh đến gầy rộc, chồng ra sức khuyên ngăn nhưng vợ vẫn cứng đầu

VietNamNet dẫn lời Lương y Đỗ Minh Tuấn, Hội Đông Y Hà Nội cho biết ông vừa gặp trường hợp một người phụ nữ tên Hồng, ngoài 50 tuổi, đặt niềm tin vào lời khuyên uống cốt chanh buổi sáng là “thần dược thải độc”. Mỗi ngày, bà Hồng vắt 5-6 quả chanh nguyên chất, uống ngay lúc dạ dày còn trống, vì “ăn thế này mới sạch người”.

Trào lưu uống nước cốt chanh đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội những ngày gần đây. Ảnh minh họa.

Khi chồng khuyên “đừng tin mạng lung tung” thì bà Hồng cáu kỉnh: “Mọi người chẳng biết gì, người ta làm được, tôi cũng làm được”.

Chỉ vài tuần, bà Hồng gầy rộc, da vàng, bụng chướng đau, mất ngủ triền miên, người mệt lả, hay cáu gắt nhưng vẫn mê muội cho rằng: “Tôi đang thải độc, sắp khỏe thôi”. Vì vậy, cả gia đình bất lực.

Những ngày qua trên mạng xã hội trào lưu uống nước cốt chanh chữa bệnh, thải độc. Nhiều người đã trải nghiệm “làm chuột bạch với cốt chanh”.

Chị N.T.G (28 tuổi, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nghe mọi người nói tới uống cốt chanh để giảm đau dạ dày nhưng cô không dám uống. Gần đây, G. tham gia vào một diễn đàn "lối sống xanh", G. thấy mọi người uống cốt chanh và có nhiều chia sẻ về công dụng nên cô đã thử. Một tuần, G. đã thử và thấy rất “êm”, dạ dày không bị đau.

“Ban đầu, tôi cảm giác cồn cào ruột vài phút sau đó bình thường, không đói, dễ uống hơn pha nước ấm gây xít răng”, G. chia sẻ.

Hậu quả khôn lường

Chia sẻ với Báo Phụ nữ TP.HCM, chị T.K. (tỉnh Ninh Bình) cho biết, mình là nạn nhân trào lưu uống nước chanh để giảm cân, tăng sức đề kháng. 7 ngày đầu, chị uống nửa trái chanh pha cùng nước ấm. Sau đó, chị tăng dần lên 4 trái/ngày. Sau 1 tháng, chị cảm nhận rõ cơ thể giảm cân nhưng lại xuất hiện những cơn đau thốc ở bụng. Bác sĩ kết luận chị bị viêm loét dạ dày, nếu không đến cơ sở y tế sớm, tiếp tục uống chanh liều cao, chị có nguy cơ xuất huyết dạ dày.

Các chuyên gia y tế cũng phải “hoảng hồn” vì có người uống mỗi lần tới 15-20 trái chanh mà không pha thêm nước. Ảnh: Báo Phụ nữ TP.HCM.

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Thu Hồng - Viện Y học ứng dụng Việt Nam - cho biết, chanh chứa hàm lượng vitamin C cao - khoảng 18,6mg; tương đương 21% lượng khuyến nghị vitamin C hằng ngày của cơ thể. Vitamin C và các hợp chất thực vật (flavonoid) trong chanh đóng vai trò là một chất chống ôxy hóa giúp cơ thể chống lại các gốc tự do, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ.

Chúng cũng giúp tăng lượng chất béo tốt và giảm lượng chất béo xấu nên tốt cho sức khỏe tim mạch. A xít citric trong chanh giúp tăng thể tích nước tiểu, tăng độ pH làm cho nước tiểu ít a xít hơn, giúp tạo môi trường không thuận lợi để hình thành sỏi, từ đó giúp ngăn ngừa sỏi thận…

Tuy vậy, nếu uống quá nhiều mỗi ngày, uống lúc đói hay uống nước cốt chanh mà không pha loãng với nước lọc đều có thể gây bất lợi cho sức khỏe. Trước hết, do hàm lượng a xít trong chanh cao nên nếu uống quá nhiều, uống cốt chanh hoặc uống lúc đói có thể gây viêm loét dạ dày, trào ngược, ợ nóng… A xít citric trong chanh còn làm mòn men răng, khiến răng nhạy cảm, ê buốt, dễ sâu răng, yếu răng.

Chanh cũng có thể khiến các vết loét trong miệng đau và lâu lành hơn. Do đó, nếu nói uống nhiều nước cốt chanh mà răng chắc, sáng trắng là hoàn toàn sai. Ngoài ra, chanh có chứa a xít amin tyramine, khi uống quá nhiều nước chanh sẽ gây dư thừa a xít này, khiến máu đột ngột dồn lên não gây ra các cơn đau nửa đầu.

Bà cũng bày tỏ sự kinh ngạc khi có những người uống 15-20 trái chanh/lần: “Với lượng lớn nước cốt chanh như vậy, cơ thể phải tiêu thụ quá nhiều vitamin C (hay còn gọi là a xít ascorbic) nên sẽ gây hại cho răng miệng; tăng nguy cơ sỏi thận; tăng triệu chứng trào ngược a xít; tăng các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, ợ nóng hay làm trầm trọng các vết loét miệng…”.

Có nghiên cứu đã chỉ ra rằng, a xít citric có thể giúp giảm tạm thời các triệu chứng đau dạ dày, ợ nóng và chứng khó tiêu, nhưng không giúp điều trị nguyên nhân gây đau dạ dày.

“Hiện nay, chưa có bất kỳ nghiên cứu khoa học nào chứng minh uống cốt chanh lúc đói giúp thải độc cơ thể nên tuyên bố này là vô căn cứ” - bác sĩ Đoàn Thu Hồng nói và khuyến cáo người dân chỉ nên uống 1-2 trái mỗi ngày. Khi uống, nên pha loãng chanh với nước ấm; không uống chanh lúc đói; dùng ống hút để uống nước chanh, súc miệng sau khi uống để tránh men răng tiếp xúc với chanh. Đặc biệt, người mắc bệnh dạ dày nên hạn chế uống nước chanh.