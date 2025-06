Uống nước cốt chanh có giảm cân?

Bạn đọc N.N.M (34 tuổi, ngụ TP HCM) hỏi: Gần đây, tôi thấy trên Facebook và TikTok có nhiều người chia sẻ việc uống nước cốt chanh nguyên chất khoảng 3-6 quả mỗi ngày để "thải độc", giảm cân, cải thiện sinh lý, thậm chí chữa được nhiều bệnh. Liệu điều này có đúng không, thưa bác sĩ?

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I NGUYỄN HỮU TÍN, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM), trả lời: Đây là một trào lưu đang lan truyền nhanh trên mạng xã hội nhưng rất đáng lo ngại vì thiếu cơ sở khoa học và có thể gây hại cho sức khỏe. Việc uống từ 200-500 ml nước cốt chanh nguyên chất mỗi ngày (tương đương 3-6 quả chanh) vượt xa ngưỡng an toàn cho cơ thể. Nếu dùng đúng liều lượng (khoảng nửa quả chanh/ngày, pha loãng với 240-300 ml nước ấm hoặc nước lọc), chanh có thể mang lại những lợi ích như: bổ sung vitamin C, tăng cường sức đề kháng, chống ôxy hóa; hỗ trợ hấp thu sắt và dưỡng chất khác, làm đẹp da; giúp vết thương mau lành nhờ vitamin C thúc đẩy tổng hợp collagen.

Tuy nhiên, nếu uống chanh với liều cao trong thời gian dài có thể dẫn đến nhiều hệ lụy như: mòn men răng, ê buốt, sâu răng; viêm loét, trào ngược dạ dày; đầy hơi, đau bụng, tiêu chảy; nguy cơ sỏi thận - bởi uống quá nhiều vitamin C làm tăng oxalate trong nước tiểu yếu tố hình thành sỏi; tổn thương DNA, rối loạn chuyển hóa…

Chanh là loại quả tốt nhưng không phải là "thuốc chữa bách bệnh". Dùng sai cách, quá liều có thể gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe. Hãy tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.