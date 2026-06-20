Uống cà phê suốt 1 tháng, người phụ nữ nhận cái kết "không thể ngờ"

Nghĩ rằng việc uống cà phê muộn hơn sẽ khiến mình mệt mỏi, người phụ nữ không ngờ kết quả nhận được sau 30 ngày lại hoàn toàn trái ngược.

Chỉ một thay đổi nhỏ trong thói quen buổi sáng đã mang đến cho Teresa Maalouf những trải nghiệm không ngờ. Thay vì nhấp ngụm cà phê đầu tiên ngay sau khi thức dậy, cô quyết định chờ thêm 90 phút và duy trì điều đó trong suốt 30 ngày.

Teresa Maalouf, biên tập viên sức khỏe của Verywell Health, biết đến phương pháp này qua các cuộc thảo luận sôi nổi trên Reddit. Nhiều người cho rằng việc trì hoãn uống cà phê giúp cơ thể tỉnh táo tự nhiên hơn, duy trì năng lượng ổn định và hạn chế cảm giác kiệt sức vào giữa buổi chiều.

Là mẹ của hai con nhỏ, Teresa luôn tìm kiếm những giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả để cải thiện thể trạng mỗi ngày. Vì vậy, cô quyết định tự mình kiểm chứng.

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Những ngày đầu đầy thử thách

Trước đây, Teresa thường uống cà phê chỉ khoảng 10 phút sau khi thức dậy vào lúc 6h30 sáng. Khi chuyển sang uống vào khoảng 8h, cơ thể cô phản ứng ngay lập tức.

Những cơn đau đầu xuất hiện do thiếu caffeine dấu hiệu quen thuộc của việc thay đổi thói quen tiêu thụ cà phê. May mắn là trạng thái này chỉ kéo dài vài ngày. Sau khoảng 4 ngày, cơ thể cô bắt đầu thích nghi và cảm giác khó chịu dần biến mất.

Dù vậy, trong tuần đầu tiên, Teresa không nhận thấy bất kỳ sự cải thiện rõ rệt nào về mức năng lượng hay khả năng tập trung. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi sau khoảng ba tuần.

Teresa nhận ra mình không còn cảm giác sốt ruột chờ đến giờ uống cà phê như trước. Đáng chú ý hơn, cảm giác uể oải thường xuất hiện ngay sau khi thức dậy đã giảm đáng kể và biến mất chỉ sau khoảng 30 phút.

Không chỉ vậy, cô còn cảm thấy đầu óc minh mẫn hơn vào buổi sáng, làm việc tập trung và hiệu quả hơn. Theo thời gian, ly cà phê không còn là “phao cứu sinh” bắt buộc mỗi sáng mà trở thành một khoảnh khắc thư giãn để tận hưởng.

“Thay vì uống vội khi vẫn còn ngái ngủ, tôi bắt đầu mong chờ và thưởng thức nó một cách chậm rãi hơn”, Teresa chia sẻ.

Điều khoa học giải thích về uống cà phê

Xu hướng trì hoãn uống cà phê được biết đến rộng rãi sau khi nhà thần kinh học Andrew Huberman đề xuất nên đợi khoảng 90-120 phút sau khi thức dậy mới sử dụng caffeine.

Theo lý thuyết này, cơ thể cần thời gian để xử lý adenosine chất hóa học tích tụ trong não gây cảm giác buồn ngủ. Nếu uống cà phê quá sớm, caffeine có thể che lấp tác động của adenosine trong thời gian ngắn, khiến nhiều người dễ rơi vào trạng thái tụt năng lượng vào buổi chiều.

Tuy nhiên, giới khoa học vẫn chưa có sự đồng thuận hoàn toàn. Một số nghiên cứu cho thấy adenosine tăng rất nhanh sau khi thức dậy, đồng nghĩa với việc uống cà phê sớm cũng có thể giúp tăng sự tỉnh táo hiệu quả.

Khi kết thúc thử nghiệm, Teresa thừa nhận cô không trở thành một người tràn đầy năng lượng hơn chỉ nhờ thay đổi thời điểm uống cà phê.

Tuy nhiên, điều cô nhận được lại khá đáng giá cảm giác mệt mỏi vào buổi chiều giảm đi rõ rệt, đồng thời nhu cầu uống thêm cà phê trong ngày cũng ít hơn trước.

Teresa cho rằng mức năng lượng của mỗi người còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như chế độ ăn uống, chất lượng giấc ngủ, tập luyện, áp lực công việc, việc chăm sóc con cái, chu kỳ nội tiết hay thậm chí là thời tiết. Cà phê chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh sức khỏe tổng thể.

Dù không phải "bí quyết thần kỳ", việc lùi thời gian uống cà phê sáng thêm 90 phút có thể là một thử nghiệm thú vị cho những ai muốn cải thiện sự tỉnh táo và hạn chế tình trạng đuối sức vào cuối ngày. Đôi khi, một thay đổi nhỏ trong thói quen lại tạo nên khác biệt lớn hơn chúng ta nghĩ.